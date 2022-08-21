Махонин защитил территории сельских церквей

В Пермском крае у ряда объектов культурного наследия, в том числе и сельских церквей, установили охранные зоны. Это позволит защитить территории и здания от негативного антропогенного воздействия. Документы подписаны губернатором Дмитрием Махониным.
«В границах охранной зоны запрещается возведение объектов капитального строительства; высадка деревьев, в том числе, плодовых; сооружение нестационарных объектов, за исключением информационных надписей и обозначений, дорожных указателей», — говорится в указе об установлении охранной зоны вокруг церкви Покрова в селе Половодово Соликамского округа. Документ опубликован на портале правовой информации.
Также защитный статус получили участки церкви Рождества Богородицы в Чермозе и здания главного управления Строгановых в Ильинском. В охранные зоны этих объектов культурного значения входят и другие архитектурные памятники, среди которых здания светского и религиозного назначения.
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