21 августа 2022

Махонин защитил территории сельских церквей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Чердынь, троицкая церковь, памятники истории, памятники архитектуры, чердынь, сердце пармы, река колва, парма, троицкое городище
Вокруг старинных церквей установили охранные зоны Фото:

В Пермском крае у ряда объектов культурного наследия, в том числе и сельских церквей, установили охранные зоны. Это позволит защитить территории и здания от негативного антропогенного воздействия. Документы подписаны губернатором Дмитрием Махониным.

«В границах охранной зоны запрещается возведение объектов капитального строительства; высадка деревьев, в том числе, плодовых; сооружение нестационарных объектов, за исключением информационных надписей и обозначений, дорожных указателей», — говорится в указе об установлении охранной зоны вокруг церкви Покрова в селе Половодово Соликамского округа. Документ опубликован на портале правовой информации.

Также защитный статус получили участки церкви Рождества Богородицы в Чермозе и здания главного управления Строгановых в Ильинском. В охранные зоны этих объектов культурного значения входят и другие архитектурные памятники, среди которых здания светского и религиозного назначения.

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В Пермском крае у ряда объектов культурного наследия, в том числе и сельских церквей, установили охранные зоны. Это позволит защитить территории и здания от негативного антропогенного воздействия. Документы подписаны губернатором Дмитрием Махониным. «В границах охранной зоны запрещается возведение объектов капитального строительства; высадка деревьев, в том числе, плодовых; сооружение нестационарных объектов, за исключением информационных надписей и обозначений, дорожных указателей», — говорится в указе об установлении охранной зоны вокруг церкви Покрова в селе Половодово Соликамского округа. Документ опубликован на портале правовой информации. Также защитный статус получили участки церкви Рождества Богородицы в Чермозе и здания главного управления Строгановых в Ильинском. В охранные зоны этих объектов культурного значения входят и другие архитектурные памятники, среди которых здания светского и религиозного назначения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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