Махонин защитил территории сельских церквей

22 августа 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Вокруг старинных церквей установили охранные зоны Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае у ряда объектов культурного наследия, в том числе и сельских церквей, установили охранные зоны. Это позволит защитить территории и здания от негативного антропогенного воздействия. Документы подписаны губернатором Дмитрием Махониным. «В границах охранной зоны запрещается возведение объектов капитального строительства; высадка деревьев, в том числе, плодовых; сооружение нестационарных объектов, за исключением информационных надписей и обозначений, дорожных указателей», — говорится в указе об установлении охранной зоны вокруг церкви Покрова в селе Половодово Соликамского округа. Документ опубликован на портале правовой информации. Также защитный статус получили участки церкви Рождества Богородицы в Чермозе и здания главного управления Строгановых в Ильинском. В охранные зоны этих объектов культурного значения входят и другие архитектурные памятники, среди которых здания светского и религиозного назначения.

В Пермском крае у ряда объектов культурного наследия, в том числе и сельских церквей, установили охранные зоны. Это позволит защитить территории и здания от негативного антропогенного воздействия. Документы подписаны губернатором Дмитрием Махониным. «В границах охранной зоны запрещается возведение объектов капитального строительства; высадка деревьев, в том числе, плодовых; сооружение нестационарных объектов, за исключением информационных надписей и обозначений, дорожных указателей», — говорится в указе об установлении охранной зоны вокруг церкви Покрова в селе Половодово Соликамского округа. Документ опубликован на портале правовой информации. Также защитный статус получили участки церкви Рождества Богородицы в Чермозе и здания главного управления Строгановых в Ильинском. В охранные зоны этих объектов культурного значения входят и другие архитектурные памятники, среди которых здания светского и религиозного назначения.