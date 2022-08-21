В Челябинске легковушка столкнулась с маршруткой. Видео

22 августа 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Одному из пассажиров маршрутки понадобилась медпомощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ленинском районе Челябинска 22 августа произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД, одной из пассажирок маршрутки потребовалась медицинская помощь. «При выезде с парковки задним ходом водитель Skoda не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с движущимся автомобилем Ford Transit. В результате ДТП пассажирка Ford получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции. Ранее в Челябинске маршрутка подрезала пассажирский автобус, водитель которого, уходя от столкновения, потерял управление и врезался в отель «Виктория». По пути автобус протаранил несколько легковушек. По факту ДТП возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

В Ленинском районе Челябинска 22 августа произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД, одной из пассажирок маршрутки потребовалась медицинская помощь. «При выезде с парковки задним ходом водитель Skoda не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с движущимся автомобилем Ford Transit. В результате ДТП пассажирка Ford получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции. Ранее в Челябинске маршрутка подрезала пассажирский автобус, водитель которого, уходя от столкновения, потерял управление и врезался в отель «Виктория». По пути автобус протаранил несколько легковушек. По факту ДТП возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).