В Ленинском районе Челябинска 22 августа произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД, одной из пассажирок маршрутки потребовалась медицинская помощь.
«При выезде с парковки задним ходом водитель Skoda не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с движущимся автомобилем Ford Transit. В результате ДТП пассажирка Ford получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.
Ранее в Челябинске маршрутка подрезала пассажирский автобус, водитель которого, уходя от столкновения, потерял управление и врезался в отель «Виктория». По пути автобус протаранил несколько легковушек. По факту ДТП возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).
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