В челябинском лагере подростки надругались над мальчиком

22 августа 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Проверку проводит Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) следователи устанавливают обстоятельства сексуального насилия над 12-летниим мальчиком в детском оздоровительном лагере. Причастны к этому могут быть трое воспитанников старшего школьного возраста, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Сам случай совершения насильственных действий сексуального характера со стороны трех подростков 13 и 15 лет над 12-летним мальчиком произошел еще летом прошлого года в одном из загородных лагерей. О случае не было известно никому, пока к сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних не попала видеозапись процесса издевательств, сделанная одним из детей. Все материалы переданы в Следственный комитет», — рассказал источник. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Информацию в ведомстве прокомментируют позднее. Директор лагеря от комментариев отказалась и попросила ей не звонить.

В Златоусте (Челябинская область) следователи устанавливают обстоятельства сексуального насилия над 12-летниим мальчиком в детском оздоровительном лагере. Причастны к этому могут быть трое воспитанников старшего школьного возраста, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Сам случай совершения насильственных действий сексуального характера со стороны трех подростков 13 и 15 лет над 12-летним мальчиком произошел еще летом прошлого года в одном из загородных лагерей. О случае не было известно никому, пока к сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних не попала видеозапись процесса издевательств, сделанная одним из детей. Все материалы переданы в Следственный комитет», — рассказал источник. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Информацию в ведомстве прокомментируют позднее. Директор лагеря от комментариев отказалась и попросила ей не звонить.