Куйвашев дал чиновникам задание, которого требовал Путин

Свердловских предпринимателей, пострадавших из-за экономического кризиса и введенных санкций, освободят от новых требований до конца 2023 года. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, поставив областному правительству соответствующую задачу, о которой ранее говорил президент Владимир Путин.
«Поручил областному правительству проработать новый документ для поддержки бизнеса: до конца 2023 года мы введем запрет на введение новых требований к предпринимателям. Им сейчас непросто. Сначала бизнес подкосила пандемия, теперь — кризис и санкции», — написал Куйвашев в своем telegram-канале.
Губернатор выразил надежду, что эта мера хотя бы временно снизит административную нагрузку на бизнес. Ранее аналогичное поручение на федеральном уровне дал президент Владимир Путин. Он потребовал от правительства РФ до 1 сентября провести ревизию всех новых обязательных требований к бизнесу. В результате пересмотра некоторые требования могут быть отменены или отсрочены до конца 2024 года.
Западные страны ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Президент Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей России путем санкций имеет все признаки агрессии и войны экономическими, политическими, информационными средствами.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»