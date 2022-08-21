Куйвашев дал чиновникам задание, которого требовал Путин

22 августа 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев рассчитывает на снижение нагрузки на бизнес Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Свердловских предпринимателей, пострадавших из-за экономического кризиса и введенных санкций, освободят от новых требований до конца 2023 года. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, поставив областному правительству соответствующую задачу, о которой ранее говорил президент Владимир Путин. «Поручил областному правительству проработать новый документ для поддержки бизнеса: до конца 2023 года мы введем запрет на введение новых требований к предпринимателям. Им сейчас непросто. Сначала бизнес подкосила пандемия, теперь — кризис и санкции», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. Губернатор выразил надежду, что эта мера хотя бы временно снизит административную нагрузку на бизнес. Ранее аналогичное поручение на федеральном уровне дал президент Владимир Путин. Он потребовал от правительства РФ до 1 сентября провести ревизию всех новых обязательных требований к бизнесу. В результате пересмотра некоторые требования могут быть отменены или отсрочены до конца 2024 года. Западные страны ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Президент Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей России путем санкций имеет все признаки агрессии и войны экономическими, политическими, информационными средствами.

Свердловских предпринимателей, пострадавших из-за экономического кризиса и введенных санкций, освободят от новых требований до конца 2023 года. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, поставив областному правительству соответствующую задачу, о которой ранее говорил президент Владимир Путин. «Поручил областному правительству проработать новый документ для поддержки бизнеса: до конца 2023 года мы введем запрет на введение новых требований к предпринимателям. Им сейчас непросто. Сначала бизнес подкосила пандемия, теперь — кризис и санкции», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. Губернатор выразил надежду, что эта мера хотя бы временно снизит административную нагрузку на бизнес. Ранее аналогичное поручение на федеральном уровне дал президент Владимир Путин. Он потребовал от правительства РФ до 1 сентября провести ревизию всех новых обязательных требований к бизнесу. В результате пересмотра некоторые требования могут быть отменены или отсрочены до конца 2024 года. Западные страны ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Президент Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей России путем санкций имеет все признаки агрессии и войны экономическими, политическими, информационными средствами.