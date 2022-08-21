Фермер из ЯНАО запустит производство хлеба из собственной пшеницы

Ферма расположена в окрестностях поселка Пурпе Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Фермер из Губкинского (ЯНАО) намерен запустить собственную линейку полуфабрикатов из оленины и заняться выпечкой хлеба из пшеницы собственного производства. Об этом губернатору округа Дмитрию Артюхову рассказал генеральный директор предприятия Руслан Саламов.

«Продовольственную безопасность Ямала укрепляют в Губкинском новыми проектами. Так, ферма „Веритас“ планирует запустить линейку полуфабрикатов из оленины и выпекать хлеб из собственной пшеницы. Полный цикл „хлебного“ производства можно назвать межрегиональным: аграрии будут выращивать зерно на своих полях, изготавливать муку в Тюменской области, выпечку делать на месте», — сообщает ИА «Север-пресс».

Ферма расположена в окрестностях поселка Пурпе. Там находятся 118 животных, из которых 56 коров. Из молока производят кефир, ряженку, творог, масло и сыр. Также на ферме выпускают колбасу и полуфабрикаты из говядины. В планах — расширить производство в два раза.

Ранее мэр Губкинского Андрей Гаранин сообщал о планах и производстве фермера. За сутки коровы фермерского хозяйства дают тонну молока. Меры поддержки, оказываемые округом и городом, помогут реализовать намеченное.