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Фермер из ЯНАО запустит производство хлеба из собственной пшеницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, колосья, сельское хозяйство, уборка хлеба, колосс
Ферма расположена в окрестностях поселка Пурпе Фото:

Фермер из Губкинского (ЯНАО) намерен запустить собственную линейку полуфабрикатов из оленины и заняться выпечкой хлеба из пшеницы собственного производства. Об этом губернатору округа Дмитрию Артюхову рассказал генеральный директор предприятия Руслан Саламов.

«Продовольственную безопасность Ямала укрепляют в Губкинском новыми проектами. Так, ферма „Веритас“ планирует запустить линейку полуфабрикатов из оленины и выпекать хлеб из собственной пшеницы. Полный цикл „хлебного“ производства можно назвать межрегиональным: аграрии будут выращивать зерно на своих полях, изготавливать муку в Тюменской области, выпечку делать на месте», — сообщает ИА «Север-пресс».

Ферма расположена в окрестностях поселка Пурпе. Там находятся 118 животных, из которых 56 коров. Из молока производят кефир, ряженку, творог, масло и сыр. Также на ферме выпускают колбасу и полуфабрикаты из говядины. В планах — расширить производство в два раза.

Ранее мэр Губкинского Андрей Гаранин сообщал о планах и производстве фермера. За сутки коровы фермерского хозяйства дают тонну молока. Меры поддержки, оказываемые округом и городом, помогут реализовать намеченное.

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Фермер из Губкинского (ЯНАО) намерен запустить собственную линейку полуфабрикатов из оленины и заняться выпечкой хлеба из пшеницы собственного производства. Об этом губернатору округа Дмитрию Артюхову рассказал генеральный директор предприятия Руслан Саламов. «Продовольственную безопасность Ямала укрепляют в Губкинском новыми проектами. Так, ферма „Веритас“ планирует запустить линейку полуфабрикатов из оленины и выпекать хлеб из собственной пшеницы. Полный цикл „хлебного“ производства можно назвать межрегиональным: аграрии будут выращивать зерно на своих полях, изготавливать муку в Тюменской области, выпечку делать на месте», — сообщает ИА «Север-пресс». Ферма расположена в окрестностях поселка Пурпе. Там находятся 118 животных, из которых 56 коров. Из молока производят кефир, ряженку, творог, масло и сыр. Также на ферме выпускают колбасу и полуфабрикаты из говядины. В планах — расширить производство в два раза. Ранее мэр Губкинского Андрей Гаранин сообщал о планах и производстве фермера. За сутки коровы фермерского хозяйства дают тонну молока. Меры поддержки, оказываемые округом и городом, помогут реализовать намеченное.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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