Фермер из ЯНАО расширит производство новой продукцией

Планируется наладить производство оленины и выпекать хлеб, рассказал Геранин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Фермерское хозяйство «Veritas Corporations», которое расположено в Губкинском (ЯНАО), планирует расширятся и в скором времени производить продукты из оленины и выпекать хлеб. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Губкинского Андрей Гаранин.

«Поражает, что на Крайнем Севере, в очень непростых климатических условиях, можно получить натуральные продукты, в пользе которых можно быть уверенным. „Veritas“ уже несколько лет снабжает городские учреждения образования. Есть большие планы по развитию. Предприниматель Руслан Саламов хочет наладить производство продукции из оленины и печь хлеб», — написал мэр.

Как рассказал Гаранин, за сутки коровы фермерского хозяйства дают тонну молока. На ферме по мимо мяса и молочных продуктов производят колбасу и полуфабрикаты. «Меры поддержки, оказываемые округом и городом, помогут реализовать намеченное», — подчеркнул градоначальник.

Ранее сообщалось, фермеры из Шурышкарского района ЯНАО обеспечат ямальцев экологичным куриным мясом. Фермеры планируют построить современный птичник и увеличить объемы производства до 15 тонн. Это позволит вывести на рынок свежее охлажденное мясо и заключать контракты с социальными и образовательными учреждениями района.