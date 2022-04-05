05 апреля 2022
04 апреля 2022

Фермер из ЯНАО расширит производство новой продукцией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коровы. Москва, ферма, молоко, корова, молочная продукция, молокозавод
Планируется наладить производство оленины и выпекать хлеб, рассказал Геранин Фото:

Фермерское хозяйство «Veritas Corporations», которое расположено в Губкинском (ЯНАО), планирует расширятся и в скором времени производить продукты из оленины и выпекать хлеб. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Губкинского Андрей Гаранин.

«Поражает, что на Крайнем Севере, в очень непростых климатических условиях, можно получить натуральные продукты, в пользе которых можно быть уверенным. „Veritas“ уже несколько лет снабжает городские учреждения образования. Есть большие планы по развитию. Предприниматель Руслан Саламов хочет наладить производство продукции из оленины и печь хлеб», — написал мэр.

Как рассказал Гаранин, за сутки коровы фермерского хозяйства дают тонну молока. На ферме по мимо мяса и молочных продуктов производят колбасу и полуфабрикаты. «Меры поддержки, оказываемые округом и городом, помогут реализовать намеченное», — подчеркнул градоначальник.

Ранее сообщалось, фермеры из Шурышкарского района ЯНАО обеспечат ямальцев экологичным куриным мясом. Фермеры планируют построить современный птичник и увеличить объемы производства до 15 тонн. Это позволит вывести на рынок свежее охлажденное мясо и заключать контракты с социальными и образовательными учреждениями района.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Фермерское хозяйство «Veritas Corporations», которое расположено в Губкинском (ЯНАО), планирует расширятся и в скором времени производить продукты из оленины и выпекать хлеб. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Губкинского Андрей Гаранин. «Поражает, что на Крайнем Севере, в очень непростых климатических условиях, можно получить натуральные продукты, в пользе которых можно быть уверенным. „Veritas“ уже несколько лет снабжает городские учреждения образования. Есть большие планы по развитию. Предприниматель Руслан Саламов хочет наладить производство продукции из оленины и печь хлеб», — написал мэр. Как рассказал Гаранин, за сутки коровы фермерского хозяйства дают тонну молока. На ферме по мимо мяса и молочных продуктов производят колбасу и полуфабрикаты. «Меры поддержки, оказываемые округом и городом, помогут реализовать намеченное», — подчеркнул градоначальник. Ранее сообщалось, фермеры из Шурышкарского района ЯНАО обеспечат ямальцев экологичным куриным мясом. Фермеры планируют построить современный птичник и увеличить объемы производства до 15 тонн. Это позволит вывести на рынок свежее охлажденное мясо и заключать контракты с социальными и образовательными учреждениями района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...