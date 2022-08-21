Курганские VIP поздравляют высокопоставленную чиновницу

Ирина Саблукова принимает поздравления от коллег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские чиновники и бизнесмены 22 августа поздравляют с днем рождения директора департамента строительства, ЖКХ и госэкпертизы области Ирину Саблукову. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона. В числе первых чиновницу поздравил глава региона Вадим Шумков.

«Саблукова сегодня отмечает день рождения. Поздравления получает на рабочем месте. Поздравили губернатор Курганской области Вадим Шумков, заместитель главы региона по экономическим вопросам Владимир Архипов и другие члены правительства», — уточнил один из источников. Другой инсайдер добавил, что пожелания также поступают от бизнесменов из сферы строительства.

В приемной ведомства URA.RU подтвердили, что у руководителя департамента сегодня день рождения. Там уточнили, что в основном приходят поздравительные открытки. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать, как поздравил Шумков директора департамента строительства. На момент публикации ответ не поступил.

На официальном сайте правительства Курганской области указано, что Саблукова родилась 22 августа в Кургане. Чиновница возглавила региональный департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ в октябре 2019 года.