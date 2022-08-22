Танкисты армии РФ разработали новую тактику уничтожения украинских боевиков с помощью смартфона. Оператор получает картинку с беспилотника на смартфон и выбирает цель на позиции противника. Об этом URA.RU рассказал командир одного из отрядов
«В данный момент поражать противника с прямой наводки не получается. Мы используем танк с закрытой огневой позицией на дистанции от 7 до 10 километров и с помощью дронов поражаем противников. Снаряд к цели приходит намного быстрее, поражающая эффективность у нас намного больше, чем у артиллерии», — рассказал URA.RU командир одного из отрядов Александр.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что целями спецоперации являются защита населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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Танкисты армии РФ разработали новую тактику уничтожения украинских боевиков с помощью смартфона. Оператор получает картинку с беспилотника на смартфон и выбирает цель на позиции противника. Об этом URA.RU рассказал командир одного из отрядов «В данный момент поражать противника с прямой наводки не получается. Мы используем танк с закрытой огневой позицией на дистанции от 7 до 10 километров и с помощью дронов поражаем противников. Снаряд к цели приходит намного быстрее, поражающая эффективность у нас намного больше, чем у артиллерии», — рассказал URA.RU командир одного из отрядов Александр. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что целями спецоперации являются защита населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.