Боррель: бойцов ВСУ везут в Европу на тренировки

22 августа 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ будут проходить подготовку, организованную Евросоюзом Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз будет подготавливать украинские войска в одной из граничащих с Украиной стран. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск разместится на территории одной из соседних с Украиной стран союза», — передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Борреля. Это могут быть Польша, Молдавия, Румыния или Словакия. Чтобы защитить население республик Донбасса, Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Многие западные страны, включая страны ЕС и США, начали оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных. США уже организовывали тренировочные лагеря для украинцев на территории Евросоюза. Подготовка украинских солдат происходит и в Великобритании. Швеция также направила 120 инструкторов в Великобританию для проведения обучения, передает RT.

Евросоюз будет подготавливать украинские войска в одной из граничащих с Украиной стран. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск разместится на территории одной из соседних с Украиной стран союза», — передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Борреля. Это могут быть Польша, Молдавия, Румыния или Словакия. Чтобы защитить население республик Донбасса, Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Многие западные страны, включая страны ЕС и США, начали оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных. США уже организовывали тренировочные лагеря для украинцев на территории Евросоюза. Подготовка украинских солдат происходит и в Великобритании. Швеция также направила 120 инструкторов в Великобританию для проведения обучения, передает RT.