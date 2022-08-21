21 августа 2022

В Челябинске создали мороженое со вкусом сыра с плесенью

© Служба новостей «URA.RU»
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Актеры МХТ в кондитерской Maria. Екатеринбург, мороженое
Челябинский производитель продает мороженое с сырным вкусом Фото:

В Челябинске покупателям предложили мороженое, имеющее вкус сыра с плесенью. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, в ассортименте производителя есть и другие необычные вкусы.

«Предприниматель из Челябинска Ирина Тюрина производит сорбет и сливочное мороженое с самыми разными вкусами. Всего их компания производит свыше 80 видов и вкусов», — рассказали URA.RU в министерстве сельского хозяйства.

Предприятие в день выпускает около трех тонн лакомства. В Челябинске работает лишь один фирменный магазин. По заявкам торговых точек производитель создает фирменные линейки самых необычных сортов.

Производство, открытое шесть лет назад, радует челябинцев мороженым с облепихой, сырным (вкус сыра с плесенью), без сахара и на растительном молоке для диабетиков. Крафтовое мороженое создано по итальянским технологиям.

Компания в техпроцессах использует для мороженого молоко «Санарское». Предприниматель со своей продукцией победила в конкурсе 2022 года «20 лучших товаров Челябинской области».

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В Челябинске покупателям предложили мороженое, имеющее вкус сыра с плесенью. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, в ассортименте производителя есть и другие необычные вкусы. «Предприниматель из Челябинска Ирина Тюрина производит сорбет и сливочное мороженое с самыми разными вкусами. Всего их компания производит свыше 80 видов и вкусов», — рассказали URA.RU в министерстве сельского хозяйства. Предприятие в день выпускает около трех тонн лакомства. В Челябинске работает лишь один фирменный магазин. По заявкам торговых точек производитель создает фирменные линейки самых необычных сортов. Производство, открытое шесть лет назад, радует челябинцев мороженым с облепихой, сырным (вкус сыра с плесенью), без сахара и на растительном молоке для диабетиков. Крафтовое мороженое создано по итальянским технологиям. Компания в техпроцессах использует для мороженого молоко «Санарское». Предприниматель со своей продукцией победила в конкурсе 2022 года «20 лучших товаров Челябинской области».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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