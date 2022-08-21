В Челябинске создали мороженое со вкусом сыра с плесенью

В Челябинске покупателям предложили мороженое, имеющее вкус сыра с плесенью. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, в ассортименте производителя есть и другие необычные вкусы.
«Предприниматель из Челябинска Ирина Тюрина производит сорбет и сливочное мороженое с самыми разными вкусами. Всего их компания производит свыше 80 видов и вкусов», — рассказали URA.RU в министерстве сельского хозяйства.
Предприятие в день выпускает около трех тонн лакомства. В Челябинске работает лишь один фирменный магазин. По заявкам торговых точек производитель создает фирменные линейки самых необычных сортов.
Производство, открытое шесть лет назад, радует челябинцев мороженым с облепихой, сырным (вкус сыра с плесенью), без сахара и на растительном молоке для диабетиков. Крафтовое мороженое создано по итальянским технологиям.
Компания в техпроцессах использует для мороженого молоко «Санарское». Предприниматель со своей продукцией победила в конкурсе 2022 года «20 лучших товаров Челябинской области».
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