В Челябинске создали мороженое со вкусом сыра с плесенью

22 августа 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Челябинский производитель продает мороженое с сырным вкусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске покупателям предложили мороженое, имеющее вкус сыра с плесенью. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, в ассортименте производителя есть и другие необычные вкусы. «Предприниматель из Челябинска Ирина Тюрина производит сорбет и сливочное мороженое с самыми разными вкусами. Всего их компания производит свыше 80 видов и вкусов», — рассказали URA.RU в министерстве сельского хозяйства. Предприятие в день выпускает около трех тонн лакомства. В Челябинске работает лишь один фирменный магазин. По заявкам торговых точек производитель создает фирменные линейки самых необычных сортов. Производство, открытое шесть лет назад, радует челябинцев мороженым с облепихой, сырным (вкус сыра с плесенью), без сахара и на растительном молоке для диабетиков. Крафтовое мороженое создано по итальянским технологиям. Компания в техпроцессах использует для мороженого молоко «Санарское». Предприниматель со своей продукцией победила в конкурсе 2022 года «20 лучших товаров Челябинской области».

В Челябинске покупателям предложили мороженое, имеющее вкус сыра с плесенью. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, в ассортименте производителя есть и другие необычные вкусы. «Предприниматель из Челябинска Ирина Тюрина производит сорбет и сливочное мороженое с самыми разными вкусами. Всего их компания производит свыше 80 видов и вкусов», — рассказали URA.RU в министерстве сельского хозяйства. Предприятие в день выпускает около трех тонн лакомства. В Челябинске работает лишь один фирменный магазин. По заявкам торговых точек производитель создает фирменные линейки самых необычных сортов. Производство, открытое шесть лет назад, радует челябинцев мороженым с облепихой, сырным (вкус сыра с плесенью), без сахара и на растительном молоке для диабетиков. Крафтовое мороженое создано по итальянским технологиям. Компания в техпроцессах использует для мороженого молоко «Санарское». Предприниматель со своей продукцией победила в конкурсе 2022 года «20 лучших товаров Челябинской области».