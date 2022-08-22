Врач Скорпилева: с какого возраста тяжелее переносить ветрянку

23 августа 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Ветряная оспа может давать тяжелые осложнения в любом возрасте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ветряная оспа будет протекать тяжелее, если человек заразится ей после 12-летнего возраста. Об этом URA.RU рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева. «Чем старше, тем сложнее переносится ветряная оспа. Тяжелые формы начинают учащаться с 12-летнего возраста. Но надо понимать, что в любом возрасте могут быть тяжелые формы», — заявила Зоя Скорпилева. Как объяснила иммунолог, с возрастом риск смерти из-за ветрянки увеличивается. «Ветрянка во взрослом возрасте — достаточно тяжело переносимая инфекция. Тяжелых форм среди взрослых гораздо больше, чем среди детей, как осложнений и летальных исходов. Даже если нет крайне тяжелых осложнений, то сама по себе инфекция переносится очень тяжело. С высокой температурой, с обильными высыпаниями, температура держится долго. Высыпания тоже держатся долго, и везикулы крупные. Ничего хорошего нельзя сказать про это заболевание у взрослых. Если есть те, кто не помнит, болел или не болел, то им надо сдать кровь и вакцинироваться», — уточнила она. При этом инфицированные любых возрастов могут получить осложнение в виде сахарного диабета, отметила Скорпилева. «Самое тяжелое — это летальные исходы, ветряночные энцефалиты. Сахарный диабет развивается после ветрянки, и это есть не только у взрослых, но и у детей. Потом корешковые болевые синдромы, потому что высыпания идут по ходу нервных стволов у взрослых и углубляются», — заключила собеседница агентства. Ранее врач-педиатр, главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал URA.RU, что по внешним признакам оспу обезьян можно спутать с ветряной оспой. Однако при первом заболевании нужен тесный телесный контакт с зараженным. И оспа обезьян оставляет глубокие следы на теле инфицированного, в отличие от ветрянки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ветряная оспа будет протекать тяжелее, если человек заразится ей после 12-летнего возраста. Об этом URA.RU рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева. «Чем старше, тем сложнее переносится ветряная оспа. Тяжелые формы начинают учащаться с 12-летнего возраста. Но надо понимать, что в любом возрасте могут быть тяжелые формы», — заявила Зоя Скорпилева. Как объяснила иммунолог, с возрастом риск смерти из-за ветрянки увеличивается. «Ветрянка во взрослом возрасте — достаточно тяжело переносимая инфекция. Тяжелых форм среди взрослых гораздо больше, чем среди детей, как осложнений и летальных исходов. Даже если нет крайне тяжелых осложнений, то сама по себе инфекция переносится очень тяжело. С высокой температурой, с обильными высыпаниями, температура держится долго. Высыпания тоже держатся долго, и везикулы крупные. Ничего хорошего нельзя сказать про это заболевание у взрослых. Если есть те, кто не помнит, болел или не болел, то им надо сдать кровь и вакцинироваться», — уточнила она. При этом инфицированные любых возрастов могут получить осложнение в виде сахарного диабета, отметила Скорпилева. «Самое тяжелое — это летальные исходы, ветряночные энцефалиты. Сахарный диабет развивается после ветрянки, и это есть не только у взрослых, но и у детей. Потом корешковые болевые синдромы, потому что высыпания идут по ходу нервных стволов у взрослых и углубляются», — заключила собеседница агентства. Ранее врач-педиатр, главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал URA.RU, что по внешним признакам оспу обезьян можно спутать с ветряной оспой. Однако при первом заболевании нужен тесный телесный контакт с зараженным. И оспа обезьян оставляет глубокие следы на теле инфицированного, в отличие от ветрянки.