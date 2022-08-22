Хакеры RaHDIt: убийца Дугиной служила в «Азове»*

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Наталья Вовк была военнослужащей нацбатальона «Азов»* Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщила российская хакерская группировка RaHDIt в telegram-канале своего волонтерского проекта «НемеZида».

«Еще 13 апреля мы занесли на сайт Наталью Вовк, в девичестве Шабан — исполнителя теракта, в котором погибла Дарья Дугина. Военнослужащая националистического полка «Азов», фото ее удостоверения висит на «Немезиде», — сообщили хакеры. Наталью Вовк объявят в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Журналистка и дочь философа Александра Дугина Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье от взрыва автомобиля, в котором она уезжала с фестиваля «Традиция». В ФСБ России заявили, что в ходе расследования выяснилось, что убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала Наталья Вовк — гражданка Украины 1979 года рождения.

* нацбатальон «Азов» запрещенная в России террористическая организация

Предполагаемое удостоверение Натальи Вовк (в девичестве Шабан)
Фото:

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Убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщила российская хакерская группировка RaHDIt в telegram-канале своего волонтерского проекта «НемеZида». «Еще 13 апреля мы занесли на сайт Наталью Вовк, в девичестве Шабан — исполнителя теракта, в котором погибла Дарья Дугина. Военнослужащая националистического полка «Азов», фото ее удостоверения висит на «Немезиде», — сообщили хакеры. Наталью Вовк объявят в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Журналистка и дочь философа Александра Дугина Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье от взрыва автомобиля, в котором она уезжала с фестиваля «Традиция». В ФСБ России заявили, что в ходе расследования выяснилось, что убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала Наталья Вовк — гражданка Украины 1979 года рождения. * нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация
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