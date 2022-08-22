Куйвашев предложил оппоненту из ЛДПР место в своей команде

Александр Каптюг впервые участвует в губернаторских выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, идущий на выборы главы региона от «Единой России», намекнул сопернику из ЛДПР, депутату заксобрания Александру Каптюгу, что в случае своей победы готов взять его в команду. Такое заявление Куйвашев сделал во время теледебатов с оппонентом, передает корреспондент URA.RU.

«Александр Николаевич, вы молодой, перспективный человек. В прошлый раз, когда я баллотировался [в 2017 году], одним из моих соперников был [справоросс] Дмитрий Ионин, который сейчас работает у меня заместителем. И в случае, если я выиграю эти выборы и приглашу вас работать к себе, пойдете?» — с улыбкой спросил Куйвашев.

«Ого!» — воскликнул ведущий дебатов Евгений Енин. Для самого Каптюга вопрос тоже стал неожиданностью: «Независимо от того, кто станет губернатором, этот человек должен собирать вокруг себя сильную и опытную команду. Я считаю, что мы и так уже сотрудничаем. И наша общая задача — сделать жизнь людей более доступной, комфортной и безопасной», — ответил он.

«То есть „да“?» — уточнил у него Енин, вызвав смех Куйвашева. «Время покажет», — лаконично ответил Каптюг.

Дмитрий Ионин участвовал в губернаторских выборах в 2017 году от «Справедливой России». Спустя четыре года, во время кампании-2021 в Госдуму, он выдвинулся в депутаты по Березовскому одномандатному округу. Там же шел единоросс Сергей Чепиков. Чтобы облегчить избрание своему кандидату, свердловские власти вступили с Иониным в торг: ему был предложен пост в команде Куйвашева. Уже через месяц после выборов справоросс стал заместителем губернатора.