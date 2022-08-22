Пермскому мэру прочат досрочную отставку

Работой мэра недовольны депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Косинского округа Пермского края Эдуард Засухин может уйти в доставку до конца года. Об этом URA.RU сообщил источник в территории.

«В 2019 году не удалось найти другого кандидата на пост главы. Хотя уже тогда было понятно, что должность ему не по силам. Но решили оставить на какое-то время, много тогда было других кадровых историй и посложнее. Сейчас время подошло», — говорит источник.

Собеседник агентства, близкий к администрации губернатора, заявил, что у края нет претензий к работе Эдуарда Засухина. «Рассчитываем, что он доработает до конца своих полномочий», — говорит он.

Претензии к работе мэра есть у некоторых местных депутатов, и именно они хотят «убрать» главу, сообщает источник в округе. Сам Эдуард Засухин заявил URA.RU, что ряд депутатов действительно высказывал недовольство во время его ежегодного отчета, но «это нормальный процесс». По его словам, он продолжает работать и «не знает, откуда идет информация о якобы готовящемся уходе». Он это слышит впервые. Ранее URA.RU сообщало, что после конфликта с депутатами в отставку ушел глава Юсьвы.