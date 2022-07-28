Увольнение главы депутаты поддержали единогласно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты думы Юсьвинского округа (Пермский край) поддержали заявление главы территории Михаила Евсина о досрочном уходе с должности. Об этом URA.RU сообщил источник в депутатском корпусе. Решение было принято на заседании 28 июля.

«Евсина в отставку отправили единогласно. Исполняющим обязанности депутаты назначили замглавы территории Николая Никулина», — отметил источник. Михаил Евсин от комментариев отказался.

Сразу после удовлетворения заявления Евсина депутатам представили ежегодный отчет о работе администрации. И выступал с ним уже Никулин.

Ранее депутаты грозились поставить Евсину «неуд» за отчет. В конце июня он ушел в отпуск и написал заявление об увольнении. В отпуске он будет до 1 сентября. Но, поскольку депутаты обязаны рассмотреть его заявление на первом заседании, они приняли его отставку и сами назначили исполняющим обязанности Николая Никулина. Ожидается, что в сентябре будет объявлен конкурс по выбору нового главы.