Главный спортивный чиновник Нового Уренгоя водил машину пьяным

Чиновника лишили водительских прав на 1 год и 9 месяцев (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник управления физической культуры и спорта Нового Уренгоя (ЯНАО) Владислав Серебряков лишился водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщил источник в околовластных кругах.

«Руководителя управления спорта Владислава Серебрякова в июне остановили сотрудники ГАИ за вождение в нетрезвом виде. Интересная ситуация получается: человек, призывающий к здоровому образу жизни, садится за руль, будучи пьяным», — сообщил агентству инсайдер.

Информацию источника подтверждает дело об административном правонарушении, опубликованное на сайте мировых судей ЯНАО. «Постановление о назначении административного наказания. Привлекаемое лицо: Серебряков В.С., судья: Суслопаров А.А. Основное наказание: штраф 30 000 руб. Дополнительное наказание: лишение специального права управления транспортным средством 1 год 9 месяцев. Состояние дела: вступило в силу», — говорится на сайте.

В администрации Нового Уренгоя агентству ответили, что не знают об этой ситуации. «У нас нет такой информации», — заявили в мэрии. О том, какие меры в администрации примут в отношении чиновника, также не сообщили.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Нового Уренгоя от партии «Единая Россия» Яков Михайлов управлял снегоходом в нетрезвом виде. Как Михайлов признался агентству, он выпил на рыбалке, чтобы не замерзнуть, а после сел за руль.