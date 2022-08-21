21 августа 2022

Сенатор Муратов прочитал в глазах Зеленского ужас

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Заседание трехсторонней комиссии по регулирова- нию социально-трудовых отношений Курганской области. г. Курган, муратов сергей, задумчивость
Сергей Муратов считает, что президент Украины боится трибунала Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов считает, что президент Украины Владимир Зеленский боится трибунала над пленными военными ВСУ и наемниками, потому что они «расскажут всю правду». Об этом Муратов написал в своем telegram-канале.

«В глазах Зеленского сейчас читаются истерика и ужас! Ужас от того, что руководство ДНР и ЛНР готовит справедливый суд для пленных боевиков „Азова“ (запрещенная в России террористическая организация), зарубежных наемников и других националистов! И он [Зеленский] понимает, что будут чистосердечные признания и раскаяния», — написал сенатор. По словам Муратова, этого боится не только президент Украины, но и «вся его хунта».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что если состоится суд над украинскими пленными в Мариуполе, то Киев откажется от дальнейших переговоров с Россией. «Зеленский понимает, что попытка по уничтожению пленных в Еленовке не сработала, а только дала пленным понимание того, что они брошены властями Украины на произвол судьбы и просто списаны! Он боится раскрытия на весь мир правды, поэтому и угрожает отказом от переговоров. Насмерть перепуганы и их заокеанские и европейские хозяева. Ведь, узнав всю правду, Зеленского и его приближенных просто „похоронят“», — отметил Муратов.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Основная цель ее проведения — защита жителей Донбасса, предотвращение геноцида. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не преследует цель оккупировать территорию Украины.

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов считает, что президент Украины Владимир Зеленский боится трибунала над пленными военными ВСУ и наемниками, потому что они «расскажут всю правду». Об этом Муратов написал в своем telegram-канале. «В глазах Зеленского сейчас читаются истерика и ужас! Ужас от того, что руководство ДНР и ЛНР готовит справедливый суд для пленных боевиков „Азова“ (запрещенная в России террористическая организация), зарубежных наемников и других националистов! И он [Зеленский] понимает, что будут чистосердечные признания и раскаяния», — написал сенатор. По словам Муратова, этого боится не только президент Украины, но и «вся его хунта». Ранее Владимир Зеленский заявил, что если состоится суд над украинскими пленными в Мариуполе, то Киев откажется от дальнейших переговоров с Россией. «Зеленский понимает, что попытка по уничтожению пленных в Еленовке не сработала, а только дала пленным понимание того, что они брошены властями Украины на произвол судьбы и просто списаны! Он боится раскрытия на весь мир правды, поэтому и угрожает отказом от переговоров. Насмерть перепуганы и их заокеанские и европейские хозяева. Ведь, узнав всю правду, Зеленского и его приближенных просто „похоронят“», — отметил Муратов. Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Основная цель ее проведения — защита жителей Донбасса, предотвращение геноцида. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не преследует цель оккупировать территорию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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