Сенатор Муратов прочитал в глазах Зеленского ужас

Сергей Муратов считает, что президент Украины боится трибунала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов считает, что президент Украины Владимир Зеленский боится трибунала над пленными военными ВСУ и наемниками, потому что они «расскажут всю правду». Об этом Муратов написал в своем telegram-канале.

«В глазах Зеленского сейчас читаются истерика и ужас! Ужас от того, что руководство ДНР и ЛНР готовит справедливый суд для пленных боевиков „Азова“ (запрещенная в России террористическая организация), зарубежных наемников и других националистов! И он [Зеленский] понимает, что будут чистосердечные признания и раскаяния», — написал сенатор. По словам Муратова, этого боится не только президент Украины, но и «вся его хунта».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что если состоится суд над украинскими пленными в Мариуполе, то Киев откажется от дальнейших переговоров с Россией. «Зеленский понимает, что попытка по уничтожению пленных в Еленовке не сработала, а только дала пленным понимание того, что они брошены властями Украины на произвол судьбы и просто списаны! Он боится раскрытия на весь мир правды, поэтому и угрожает отказом от переговоров. Насмерть перепуганы и их заокеанские и европейские хозяева. Ведь, узнав всю правду, Зеленского и его приближенных просто „похоронят“», — отметил Муратов.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Основная цель ее проведения — защита жителей Донбасса, предотвращение геноцида. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не преследует цель оккупировать территорию Украины.