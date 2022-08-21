В больницу Губкинского в ЯНАО назначили главврача

Новый главврач в медицине 21 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым главврачом городской больницы в Губкинском (ЯНАО) стал Михаил Налимов. По информации окружного департамента здравоохранения, его общий стаж работы в медицине составляет 21 год.

«Губкинскую горбольницу возглавил новый главный врач — Михаил Налимов. Ранее он занимал должность заместителя главного врача Новоуренгойской ЦГБ. Михаилу Налимову 44 года. Он окончил Алтайский медуниверситет Минздрава России. Специализация — организация здравоохранения», — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что Налимов ранее руководил больницей в Тазовском. Также занимал руководящие должности в больницах округа и в Тюменском медуниверситете. «Во время пандемии коронавируса в Новом Уренгое Михаил Юрьевич организовал обсерватор для лиц контактных по COVID-19 и стал его руководителем, курировал строительство и ввод в эксплуатацию нового инфекционного центра на 200 коек», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Губкинском центральная городская больница осталась без главного врача. Светлана Боровкова, занимающая эту должность, сейчас в отпуске, сразу после которого уйдет на пенсию.