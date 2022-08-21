21 августа 2022
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19 августа 2022

В больницу Губкинского в ЯНАО назначили главврача

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медсестра, медперсонал, врачи, медики
Новый главврач в медицине 21 год Фото:

Новым главврачом городской больницы в Губкинском (ЯНАО) стал Михаил Налимов. По информации окружного департамента здравоохранения, его общий стаж работы в медицине составляет 21 год.

«Губкинскую горбольницу возглавил новый главный врач — Михаил Налимов. Ранее он занимал должность заместителя главного врача Новоуренгойской ЦГБ. Михаилу Налимову 44 года. Он окончил Алтайский медуниверситет Минздрава России. Специализация — организация здравоохранения», — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что Налимов ранее руководил больницей в Тазовском. Также занимал руководящие должности в больницах округа и в Тюменском медуниверситете. «Во время пандемии коронавируса в Новом Уренгое Михаил Юрьевич организовал обсерватор для лиц контактных по COVID-19 и стал его руководителем, курировал строительство и ввод в эксплуатацию нового инфекционного центра на 200 коек», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Губкинском центральная городская больница осталась без главного врача. Светлана Боровкова, занимающая эту должность, сейчас в отпуске, сразу после которого уйдет на пенсию.

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Новым главврачом городской больницы в Губкинском (ЯНАО) стал Михаил Налимов. По информации окружного департамента здравоохранения, его общий стаж работы в медицине составляет 21 год. «Губкинскую горбольницу возглавил новый главный врач — Михаил Налимов. Ранее он занимал должность заместителя главного врача Новоуренгойской ЦГБ. Михаилу Налимову 44 года. Он окончил Алтайский медуниверситет Минздрава России. Специализация — организация здравоохранения», — говорится в сообщении. В департаменте добавили, что Налимов ранее руководил больницей в Тазовском. Также занимал руководящие должности в больницах округа и в Тюменском медуниверситете. «Во время пандемии коронавируса в Новом Уренгое Михаил Юрьевич организовал обсерватор для лиц контактных по COVID-19 и стал его руководителем, курировал строительство и ввод в эксплуатацию нового инфекционного центра на 200 коек», — добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в Губкинском центральная городская больница осталась без главного врача. Светлана Боровкова, занимающая эту должность, сейчас в отпуске, сразу после которого уйдет на пенсию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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