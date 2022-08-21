Жительницу Тюменской области зарезали на вечеринке

Мужчина ударил подругу ножом, она умерла на месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Знакомый позвал жительницу одного из сел Тюменской области на вечеринку со спиртным, в ходе которой зарезал приятельницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«20 августа обвиняемый, проживающий в квартире по улице Мира в селе Усть-Тавда Ярковского района, для совместного распития спиртного пригласил в гости 51-летнюю знакомую. В ходе застолья произошла ссора, злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшей не менее одного удара в грудь», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Женщина умерла на месте происшествия. Сейчас 42-летний мужчина находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Голышмановском районе области мужчина ударил ножом своего собутыльника, но на суде утверждал, что не помнит этого. В итоге он получил условный срок. А другой житель региона убил приятеля и избежал тюрьмы: его действия расценили как самооборону.