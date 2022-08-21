Из-за алкогольной амнезии тюменец забыл о своем преступлении

Мужчина убедил суд в своей забывчивости и получил условный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Голышмановского района (Тюменская область) проткнул знакомому легкое ножом, но из-за злоупотребления алкоголем просто забыл, как напал на мужчину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе районного суда. Жена обвиняемого пыталась уничтожить улику, а сам мужчина получил условный срок.

«В январе нетрезвый мужчина, в ходе ссоры со своим знакомым, взял нож и нанес им удар товарищу в грудь. В суде обвиняемый вину признал. При этом пояснил, что хотел лишь напугать потерпевшего, и не помнит, как все произошло. Суд расценил эти показания как амнестический синдром на фоне опьянения», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Из карточки судебного дела следует, что мужчины выпивали два дня подряд, в доме у подсудимого. На второй день мужчина схватился за нож после того, как его товарищ ударил его спящего ладонью по лицу. По итогу у пострадавшего оказалось проткнутым легкое.

После преступления жена обвиняемого отобрала у него нож и бросила в печь. Когда на место приехала полиция, от оружия осталось только лезвие.

Суд учел, что подсудимый имеет проблемы со здоровьем: мужчина состоит на учете у психиатра, является инвалидом, страдает от алкоголизма. От последнего его обязали пройти лечение, и по итогу приговорили к трем годам условного лишения свободы.