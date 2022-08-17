17 августа 2022

Житель Тюменской области убил приятеля и избежал тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Удар в сердце своему знакомому мужчина нанес кухонным ножом Фото:

Житель Тобольска (Тюменская область) зарезал своего приятеля ударом ножа в сердце, однако остался на свободе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда. Действия мужчины квалифицировали как превышение самообороны.

«17 апреля в квартире подсудимого между ним и его знакомым произошла ссора. Гость ударил хозяина жилья, заломал ему руку. Тогда тоболяк взял кухонный нож и нанес три удара в грудь оппонента. В результате было задето сердце, пострадавший скончался», — рассказали URA.RU в пресс-службе городского суда Тобольска.

Действия мужчины квалифицировали как превышение пределов допустимой обороны. Его приговорили к ограничению свободы сроком на семь месяцев. В этот период тоболяк не сможет покидать город и выходить из дома с 21:00 до 06:00.

Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Тобольска пять раз ударил жену ножом, после того, как она подала на развод. Нападение произошло прямо у здания полиции.

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Житель Тобольска (Тюменская область) зарезал своего приятеля ударом ножа в сердце, однако остался на свободе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда. Действия мужчины квалифицировали как превышение самообороны. «17 апреля в квартире подсудимого между ним и его знакомым произошла ссора. Гость ударил хозяина жилья, заломал ему руку. Тогда тоболяк взял кухонный нож и нанес три удара в грудь оппонента. В результате было задето сердце, пострадавший скончался», — рассказали URA.RU в пресс-службе городского суда Тобольска. Действия мужчины квалифицировали как превышение пределов допустимой обороны. Его приговорили к ограничению свободы сроком на семь месяцев. В этот период тоболяк не сможет покидать город и выходить из дома с 21:00 до 06:00. Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Тобольска пять раз ударил жену ножом, после того, как она подала на развод. Нападение произошло прямо у здания полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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