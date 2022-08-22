Курс евро к доллару упал до показателей 2002 года

Евро опустился до уровня декабря 2022 года
Курс евро к доллару впервые с декабря 2002 года упал до отметки 0,9935 доллара. Это следует из данных Forex Capital Markets.
«По данным на 18:29 мск, пара евро — доллар находилась на уровне 0,9932. К 18:42 мск данный показатель составлял 0,9933», — передает ТАСС со ссылкой на данные Forex Capital Markets.
В июле 2022 года евро упал ниже доллара — впервые за 20 лет, сообщает телеканал 360. Парите евро и доллара произошел из-за того, что антироссийские санкции отрицательно сказались на европейской экономике, цитирует RT финансового аналитика, кандидата экономических наук Михаила Беляева.
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