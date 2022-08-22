Курс евро к доллару упал до показателей 2002 года

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, евро, курс валют, финансы, деньги, курс евро, валюта
Евро опустился до уровня декабря 2022 года Фото:

Курс евро к доллару впервые с декабря 2002 года упал до отметки 0,9935 доллара. Это следует из данных Forex Capital Markets.

«По данным на 18:29 мск, пара евро — доллар находилась на уровне 0,9932. К 18:42 мск данный показатель составлял 0,9933», — передает ТАСС со ссылкой на данные Forex Capital Markets.

В июле 2022 года евро упал ниже доллара — впервые за 20 лет, сообщает телеканал 360. Парите евро и доллара произошел из-за того, что антироссийские санкции отрицательно сказались на европейской экономике, цитирует RT финансового аналитика, кандидата экономических наук Михаила Беляева.

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Курс евро к доллару впервые с декабря 2002 года упал до отметки 0,9935 доллара. Это следует из данных Forex Capital Markets. «По данным на 18:29 мск, пара евро — доллар находилась на уровне 0,9932. К 18:42 мск данный показатель составлял 0,9933», — передает ТАСС со ссылкой на данные Forex Capital Markets. В июле 2022 года евро упал ниже доллара — впервые за 20 лет, сообщает телеканал 360. Парите евро и доллара произошел из-за того, что антироссийские санкции отрицательно сказались на европейской экономике, цитирует RT финансового аналитика, кандидата экономических наук Михаила Беляева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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