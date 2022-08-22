Депутат «заминировал» самолет из-за страха опоздать на рейс

22 августа 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Самолет вылетел в Самару без задержек, однако депутат на него не попал Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Куркиекского сельского поселения в Республике Карелия Михаил Баев сообщил о заминировании самолета, вылетающего из петербургского Пулково в Самару. Об этой ситуации рассказал telegram-канал SHOT. Как уточнил сам Баев, он не успевал на рейс и поэтому решил позвонить в полицию, чтобы рейс задержали и он на него успел. «И вдруг объявление: посадка на рейс заканчивается. <…> Думаю, ну что делать, это за день было уже второй раз. Вы же понимаете мои эмоции. Ну вот так я принял решение позвонить в полицию. Я знал, что мой телефон вычислят в течение 15—20 минут. Я рассчитал, что, пока позвоню в УВД по 102, рейс задержат, а мы пока дойдем до этого представителя компании, постараюсь решить вопрос», — признался Баев. Самолет осмотрели сотрудники полиции, взрывчатки не было обнаружено. Самолет вылетел вовремя, а Баева с 16-летним сыном задержали, передает Life .

Депутат Куркиекского сельского поселения в Республике Карелия Михаил Баев сообщил о заминировании самолета, вылетающего из петербургского Пулково в Самару. Об этой ситуации рассказал telegram-канал SHOT. Как уточнил сам Баев, он не успевал на рейс и поэтому решил позвонить в полицию, чтобы рейс задержали и он на него успел. «И вдруг объявление: посадка на рейс заканчивается. <…> Думаю, ну что делать, это за день было уже второй раз. Вы же понимаете мои эмоции. Ну вот так я принял решение позвонить в полицию. Я знал, что мой телефон вычислят в течение 15—20 минут. Я рассчитал, что, пока позвоню в УВД по 102, рейс задержат, а мы пока дойдем до этого представителя компании, постараюсь решить вопрос», — признался Баев. Самолет осмотрели сотрудники полиции, взрывчатки не было обнаружено. Самолет вылетел вовремя, а Баева с 16-летним сыном задержали, передает Life.