Депутат «заминировал» самолет из-за страха опоздать на рейс

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Самолет вылетел в Самару без задержек, однако депутат на него не попал Фото:

Депутат Куркиекского сельского поселения в Республике Карелия Михаил Баев сообщил о заминировании самолета, вылетающего из петербургского Пулково в Самару. Об этой ситуации рассказал telegram-канал SHOT. Как уточнил сам Баев, он не успевал на рейс и поэтому решил позвонить в полицию, чтобы рейс задержали и он на него успел.

«И вдруг объявление: посадка на рейс заканчивается. <…> Думаю, ну что делать, это за день было уже второй раз. Вы же понимаете мои эмоции. Ну вот так я принял решение позвонить в полицию. Я знал, что мой телефон вычислят в течение 15—20 минут. Я рассчитал, что, пока позвоню в УВД по 102, рейс задержат, а мы пока дойдем до этого представителя компании, постараюсь решить вопрос», — признался Баев.

Самолет осмотрели сотрудники полиции, взрывчатки не было обнаружено. Самолет вылетел вовремя, а Баева с 16-летним сыном задержали, передает Life.

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Депутат Куркиекского сельского поселения в Республике Карелия Михаил Баев сообщил о заминировании самолета, вылетающего из петербургского Пулково в Самару. Об этой ситуации рассказал telegram-канал SHOT. Как уточнил сам Баев, он не успевал на рейс и поэтому решил позвонить в полицию, чтобы рейс задержали и он на него успел. «И вдруг объявление: посадка на рейс заканчивается. <…> Думаю, ну что делать, это за день было уже второй раз. Вы же понимаете мои эмоции. Ну вот так я принял решение позвонить в полицию. Я знал, что мой телефон вычислят в течение 15—20 минут. Я рассчитал, что, пока позвоню в УВД по 102, рейс задержат, а мы пока дойдем до этого представителя компании, постараюсь решить вопрос», — признался Баев. Самолет осмотрели сотрудники полиции, взрывчатки не было обнаружено. Самолет вылетел вовремя, а Баева с 16-летним сыном задержали, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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