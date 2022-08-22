Махонин рассказал, как борется с дефицитом кадров в больницах

По программе «Медицинские кадры Пермского края» можно получить от 1 до 2 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал в своем telegram-канале, что власти «решают разными способами» вопрос привлечения кадров в медицинские учреждения региона. Он напомнил о нововведении, по которому те выпускники медколледжей, кто поедет работать в территории с острой нехваткой кадров, получат из бюджета от 1 до 2 млн рублей по программе «Медицинские кадры Пермского края».

«В прошлом году по моему поручению Минобр совместно с Минздравом проработал и направил в федеральные ведомства предложения о внесении изменений в государственный образовательный стандарт по специальности „Лечебное дело“. Мы предложили дать возможность ребятам поступать в медколледжи на эту специальность не только после 11, но и после 9 классов школы. Причина проста — выпускники после 11 классов предпочитали колледжам вузы», — поделился глава региона в Telegram.

Инициативу поддержали федеральные власти, и в августе поправки вступили в силу. Губернатор отметил, что в этом году в медколледжи Прикамья на «Лечебное дело» зачислено практически вдвое больше студентов (665 человек вместо 395 запланированных изначально). Студенты будут учиться по фельдшерской программе 4 года, а потом смогут работать на скорой помощи, в районных больницах и фельдшерско-акушерских пунктах, сообщил Дмитрий Махонин.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская городская клиническая больница им. Гринберга испытывает острый дефицит кадров. В минздраве Пермского края говорили, что в медучреждении не хватает как врачей, так и среднего медицинского персонала.