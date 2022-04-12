В крупнейшем медцентре Перми рассказали об острой нехватке врачей

Для работы в амбулаторном и стационарном звеньях требуется 47 узких специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга испытывает дефицит кадров. Не хватает как врачей, так и среднего медицинского персонала, сообщают в минздраве Пермского края.

«В прошлом году укомплектованность средним медицинским персоналом сохранилась на уровне 2020 года и составила 72%, при этом аналогичный показатель по врачам снизился до 67%. В частности, это обусловлено увеличением структур штатного расписания в связи с развертыванием коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в telegram-канале министерства.

Главный врач больницы Сергей Наумов надеется решить проблему с помощью выпускников медуниверситета, которые будут обучаться по целевому набору. «Мы уже заключили 23 целевых договора с будущими первокурсниками ПГМУ. Кроме того, из числа наших студентов-целевиков 6 курса медуниверситета, кто не собирается останавливаться на этом, а планирует получать узкую специализацию, подписаны 4 договора на целевую подготовку по программе ординатуры», — отметил он. Клиническая больница им. С. Н. Гринберга — это крупнейший пермский медицинский центр, объединяющий стационарные отделения в Закамске, ожоговый центр, поликлинику, хоспис, и родильный дом.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский медуниверситет увеличил количество мест для абитуриентов, которые захотят поступать в вуз по целевому набору. В этом году предусмотрено 349 мест для ребят, которые после выпуска будут обязаны отработать в государственных больницах. Дефицит медиков пермские власти признают. Депутат законодательного собрания края Илья Шулькин предлагал ежегодно инвестировать 1 млрд рублей в разовые выплаты для врачей, которые переезжают на работу в регион.

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