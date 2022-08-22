22 августа 2022
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Попавшегося пьяным чиновника из ЯНАО уволят

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган , чиновники, заседание, руки
Губернатор округа Дмитрий Артюхов предупреждал, что церемониться с нарушителями закона не будет Фото:

Начальника управления физической культуры и спорта Нового Уренгоя (ЯНАО) Владислава Серебрякова уволят за вождение в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщил источник во властных структурах ЯНАО.

«Губернатор (Дмитрий Артюхов — прим. ред.), едва узнал о ситуации, связался с мэрией Нового Уренгоя. Проштрафившегося чиновника уволят. С другой стороны, Артюхов с самого начала предупреждал, что церемониться с нарушителями закона не будет», — рассказал инсайдер.

Собеседник напомнил историю бывшего мэра Губкинского Сергея Бурдыгина. Он попался пьяным за рулем, а позднее написал заявление об отставке.

В администрацию Нового Уренгоя и пресс-службу правительства округа направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что начальник управления физической культуры и спорта Нового Уренгоя (ЯНАО) Владислав Серебряков лишился водительских прав за вождение в нетрезвом виде. На сайте мировых судей ЯНАО опубликовано дело об административном правонарушении.

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Начальника управления физической культуры и спорта Нового Уренгоя (ЯНАО) Владислава Серебрякова уволят за вождение в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщил источник во властных структурах ЯНАО. «Губернатор (Дмитрий Артюхов — прим. ред.), едва узнал о ситуации, связался с мэрией Нового Уренгоя. Проштрафившегося чиновника уволят. С другой стороны, Артюхов с самого начала предупреждал, что церемониться с нарушителями закона не будет», — рассказал инсайдер. Собеседник напомнил историю бывшего мэра Губкинского Сергея Бурдыгина. Он попался пьяным за рулем, а позднее написал заявление об отставке. В администрацию Нового Уренгоя и пресс-службу правительства округа направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU писало, что начальник управления физической культуры и спорта Нового Уренгоя (ЯНАО) Владислав Серебряков лишился водительских прав за вождение в нетрезвом виде. На сайте мировых судей ЯНАО опубликовано дело об административном правонарушении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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