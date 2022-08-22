Челябинская область получит грант на развитие туризма

Региону выделили 89,5 млн рублей на развитие туристических маршрутов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Челябинская область вошла в число регионов, которые получат грантовую поддержку от Ростуризма в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Ростуризм отобрал 48 регионов на грантовую поддержку проектов в туризме в 2023 году. Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на 5,3 млрд рублей. 44 региона получат 3,1 млрд рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, на развитие национальных туристических маршрутов», — пояснила она.

Согласно документам Ростуризма, грант для Челябинской области составит 89,5 млн рублей. Деньги пойдут на реализацию проектов по развитию туристических маршрутов в регионе.