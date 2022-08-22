22 августа 2022

Челябинская область получит грант на развитие туризма

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, турист, таганай, отдых, туризм
Региону выделили 89,5 млн рублей на развитие туристических маршрутов Фото:

Челябинская область вошла в число регионов, которые получат грантовую поддержку от Ростуризма в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Ростуризм отобрал 48 регионов на грантовую поддержку проектов в туризме в 2023 году. Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на 5,3 млрд рублей. 44 региона получат 3,1 млрд рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, на развитие национальных туристических маршрутов», — пояснила она.

Согласно документам Ростуризма, грант для Челябинской области составит 89,5 млн рублей. Деньги пойдут на реализацию проектов по развитию туристических маршрутов в регионе.

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Челябинская область вошла в число регионов, которые получат грантовую поддержку от Ростуризма в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. «Ростуризм отобрал 48 регионов на грантовую поддержку проектов в туризме в 2023 году. Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на 5,3 млрд рублей. 44 региона получат 3,1 млрд рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, на развитие национальных туристических маршрутов», — пояснила она. Согласно документам Ростуризма, грант для Челябинской области составит 89,5 млн рублей. Деньги пойдут на реализацию проектов по развитию туристических маршрутов в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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