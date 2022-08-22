Постпред Крыма Мурадов предрек «изменение формата» СВО на Украине

23 августа 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

Атаки на Крым нужно оценивать, как террористические акты со стороны ВСУ, заявил Георгий Мурадов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атаки на Крым, обстрелы Запорожской АЭС, объектов на территории России, ДНР и ЛНР можно расценивать, как сигнал для решения вопроса об «изменении формата» спецоперации РФ на Украине. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. «По мнению многих крымских экспертов, с учетом не только ударов по Крыму, но и непрекращающихся обстрелов Запорожской АЭС, дамбы Каховского водохранилища, мирных объектов на территории России, ДНР и ЛНР сложились все предпосылки для того, чтобы квалифицировать действия бандеровского режима как террористические. Это ставит на повестку дня политический вопрос об изменении формата специальной военной операции», — допустил Мурадов в интервью «Известиям». Он отметил, что судя, в частности, по заявлениям Вашингтона, уже заготовлены «новые антикрымские провокации натовско-бандеровского альянса». По его словам, речь идет о проведении очередного сборища платформы по «деоккупации Крыма». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В связи с этим, США и другие западные страны поставляют Киеву оружие. В Киеве заявляли, что рассматривают Крымский мост в качестве военной цели. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о намерениях вернуть полуостров, сообщала «Национальная служба новостей». Ранее политолог Сергей Маркелов заявлял, что ситуация на Запорожской АЭС требует законодательного реагирования. По его мнению, спецоперация изменила свой формат — если раньше она состояла только из военной части, то сейчас появилась вторая часть, состоящая из провокаций, терроризма и атак на территорию России. Все это следует обсудить парламентариям во время Совета Госдумы, который состоится 25 августа, отметил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Атаки на Крым, обстрелы Запорожской АЭС, объектов на территории России, ДНР и ЛНР можно расценивать, как сигнал для решения вопроса об «изменении формата» спецоперации РФ на Украине. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. «По мнению многих крымских экспертов, с учетом не только ударов по Крыму, но и непрекращающихся обстрелов Запорожской АЭС, дамбы Каховского водохранилища, мирных объектов на территории России, ДНР и ЛНР сложились все предпосылки для того, чтобы квалифицировать действия бандеровского режима как террористические. Это ставит на повестку дня политический вопрос об изменении формата специальной военной операции», — допустил Мурадов в интервью «Известиям». Он отметил, что судя, в частности, по заявлениям Вашингтона, уже заготовлены «новые антикрымские провокации натовско-бандеровского альянса». По его словам, речь идет о проведении очередного сборища платформы по «деоккупации Крыма». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В связи с этим, США и другие западные страны поставляют Киеву оружие. В Киеве заявляли, что рассматривают Крымский мост в качестве военной цели. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о намерениях вернуть полуостров, сообщала «Национальная служба новостей». Ранее политолог Сергей Маркелов заявлял, что ситуация на Запорожской АЭС требует законодательного реагирования. По его мнению, спецоперация изменила свой формат — если раньше она состояла только из военной части, то сейчас появилась вторая часть, состоящая из провокаций, терроризма и атак на территорию России. Все это следует обсудить парламентариям во время Совета Госдумы, который состоится 25 августа, отметил политолог.