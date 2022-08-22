Политолог: Совет Госдумы обсудит изменение формата спецоперации

22 августа 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Лидеры фракций и председатель ГД обсудят обстрелы ЗАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация на Запорожской АЭС требует законодательного реагирования. Спецоперация изменила свой формат — если раньше она состояла только из военной части, то сейчас появилась вторая часть, состоящая из провокаций, терроризма и атак на территорию РФ. Все это следует обсудить парламентариям во время Совета Госдумы, который состоится 25 августа, поделился своим мнением политолог Сергей Маркелов. «Накопилась ситуация по изменению формата самой по себе спецоперации. Появилась не только военная часть спецоперации, то есть то, что на земле — фронт, линия фронта, атаки, вооружение, захват территорий. Появилась уже вторая часть этой спецоперации в виде провокации, в виде терроризма, в виде атаки на российские территории, Крым, Курскую область, Белгородскую область и так далее», — передает Pravda.Ru слова Сергея Маркелова. По его мнению, депутатам следует определиться, что России разрешено делать в ответ на атаки ВСУ на российские территории. Ранее депутат Сергей Миронов объявил, что Совет Госдумы РФ проведет заседание, в ходе которого выпустит «жесткое» заявление в связи с атакой Украины на ЗАЭС. Заявление будет адресовано ООН и всем международным парламентским организациям. Так Госдума отреагирует на августовские обстрелы Запорожской АЭС украинской стороной. Указ президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на территории Украины вышел 24 февраля. Президент подчеркивал, что целями спецоперации являются демилитаризация, денацификация Украины, а также помощь людям, проживающим на территории Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ситуация на Запорожской АЭС требует законодательного реагирования. Спецоперация изменила свой формат — если раньше она состояла только из военной части, то сейчас появилась вторая часть, состоящая из провокаций, терроризма и атак на территорию РФ. Все это следует обсудить парламентариям во время Совета Госдумы, который состоится 25 августа, поделился своим мнением политолог Сергей Маркелов. «Накопилась ситуация по изменению формата самой по себе спецоперации. Появилась не только военная часть спецоперации, то есть то, что на земле — фронт, линия фронта, атаки, вооружение, захват территорий. Появилась уже вторая часть этой спецоперации в виде провокации, в виде терроризма, в виде атаки на российские территории, Крым, Курскую область, Белгородскую область и так далее», — передает Pravda.Ru слова Сергея Маркелова. По его мнению, депутатам следует определиться, что России разрешено делать в ответ на атаки ВСУ на российские территории. Ранее депутат Сергей Миронов объявил, что Совет Госдумы РФ проведет заседание, в ходе которого выпустит «жесткое» заявление в связи с атакой Украины на ЗАЭС. Заявление будет адресовано ООН и всем международным парламентским организациям. Так Госдума отреагирует на августовские обстрелы Запорожской АЭС украинской стороной. Указ президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на территории Украины вышел 24 февраля. Президент подчеркивал, что целями спецоперации являются демилитаризация, денацификация Украины, а также помощь людям, проживающим на территории Донбасса.