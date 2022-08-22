РБК: IMAX в России запретили показывать отечественное кино

Корпорация IMAX запретила использовать одноименный формат в России для показа отечественных фильмов. Об этом сообщает РБК со слов гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — „Движение вверх“, „Сталинград“ — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — сказал Васясин в интервью РБК.
Канадская корпорация IMAX с 1 июня покинула Россию, она предоставляла российским кинотеатрам широкоформатные фильмы. Об этом сообщал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Ранее РФ начала специальную операцию на Украине, после этого страны Запада, в том числе США, ввели против нее масштабные экономические санкции. Многие иностранные компании вскоре покинули российский рынок.
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