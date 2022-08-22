22 августа 2022
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20 августа 2022

Неизвестные в ЯНАО намусорили под знаком, призывающим к чистоте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курганская область, листья, пакет из метрополиса, пакет с мусором
Пакет бросили под табличкой (фото из архива) Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) жители возмутились из-за оставленного под специальным знаком мусора. Пост об этом опубликован в соцсети «ВКонтакте» в группе «Тарко-Сале/ЯНАО».

«В районе пешеходной дорожки пляжа Прибрежный сбоку есть спуск к реке, установлен столб с табличкой», — уточнил анонимный автор. Он также добавил, что пакет оставлен специально.

В администрацию Пуровского района направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутил строительный мусор вблизи одной из школ города. Об этом сообщили жители в соцсетях.

Мусор под табличкой

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В Тарко-Сале (ЯНАО) жители возмутились из-за оставленного под специальным знаком мусора. Пост об этом опубликован в соцсети «ВКонтакте» в группе «Тарко-Сале/ЯНАО». «В районе пешеходной дорожки пляжа Прибрежный сбоку есть спуск к реке, установлен столб с табличкой», — уточнил анонимный автор. Он также добавил, что пакет оставлен специально. В администрацию Пуровского района направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутил строительный мусор вблизи одной из школ города. Об этом сообщили жители в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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