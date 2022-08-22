Пакет бросили под табличкой (фото из архива)
В Тарко-Сале (ЯНАО) жители возмутились из-за оставленного под специальным знаком мусора. Пост об этом опубликован в соцсети «ВКонтакте» в группе «Тарко-Сале/ЯНАО».
«В районе пешеходной дорожки пляжа Прибрежный сбоку есть спуск к реке, установлен столб с табличкой», — уточнил анонимный автор. Он также добавил, что пакет оставлен специально.
В администрацию Пуровского района направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутил строительный мусор вблизи одной из школ города. Об этом сообщили жители в соцсетях.
Мусор под табличкой
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