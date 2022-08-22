Полпред УрФО Якушев посетит фестиваль в Курганской области

Полпред УрФО Владимир Якушев приехал в Шадринск на православный фестиваль «Батуринская святыня» Эдуард Корниенко

Полпред УрФО Владимир Якушев вместе с председателем попечительского совета «Фонда развития территори» Сергеем Степашиным и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым посетит «Батуринский фестиваль» в Шадринске. Об этом говорится в telegram-канале правительства Курганской области.

«Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и председатель попечительского совета публично-правовой компании „Фонд развития территорий“, руководитель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин 23 августа вместе с губернатором Вадимом Шумковым посетят ряд объектов экономики и социальной сферы в Шадринске», — говорится в посте. В том числе делегация примет участие в православном фестивале «Батуринская святыня» в селе Батурино Шадринского района. Мероприятие приурочено к 205-й годовщине со дня рождения известного шадринского архимандрита Антонина (Андрея Капустина).

На следующий день, 24 августа, Якушев и Степашин посетят Курган, где обсудят проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства. До этого, 22 августа, Степашин ездил в Далматово, где ему показали спортивный рекреационный парк «Березовая роща», Свято-Успенский мужской монастырь и обновленный сквер Победы.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область приедет бывший премьер-министр России Сергей Степашин. По Словам инсайдера, он посетит фестиваль православной культуры «Батуринский фестиваль» и поблагодарит всех, кто принимал участие в восстановлении местного храма.