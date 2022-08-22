В Надыме на пешеходном переходе сбили людей

Пострадавших госпитализировали в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) на пешеходном пешеходе водитель иномарки сбил двух человек. Об этом сообщил «Ямал-медиа» в своем telegram-канале.

«В Надыме водитель иномарки сбил двух человек. Состояние пострадавших тяжелое, их госпитализировали. Одного из пешеходов сотрудники скорой помощи реанимировали прямо на месте», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске водитель иномарки сбил 7-летнюю девочку. Авария произошла в Ноябрьске в восьмом микрорайоне.