22 августа 2022
21 августа 2022

В Надыме на пешеходном переходе сбили людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
Пострадавших госпитализировали в больницу Фото:

В Надыме (ЯНАО) на пешеходном пешеходе водитель иномарки сбил двух человек. Об этом сообщил «Ямал-медиа» в своем telegram-канале.

«В Надыме водитель иномарки сбил двух человек. Состояние пострадавших тяжелое, их госпитализировали. Одного из пешеходов сотрудники скорой помощи реанимировали прямо на месте», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске водитель иномарки сбил 7-летнюю девочку. Авария произошла в Ноябрьске в восьмом микрорайоне.

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В Надыме (ЯНАО) на пешеходном пешеходе водитель иномарки сбил двух человек. Об этом сообщил «Ямал-медиа» в своем telegram-канале. «В Надыме водитель иномарки сбил двух человек. Состояние пострадавших тяжелое, их госпитализировали. Одного из пешеходов сотрудники скорой помощи реанимировали прямо на месте», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске водитель иномарки сбил 7-летнюю девочку. Авария произошла в Ноябрьске в восьмом микрорайоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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