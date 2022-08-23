Володин: почему Зеленский боится публичного трибунала

Володин уверен, что скоро состоится трибунал, которого так боится Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский боится публичного трибунала над нацистами, так как несет личную ответственность за преступления боевиков. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он уверен, что трибунал скоро состоится.

«Ему [Зеленскому] и киевскому режиму есть чего бояться. Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей. Поэтому Зеленский делает все, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования», — написал Володин в Telegram.

Промежуточный трибунал над украинскими нацистами планируют провести в Мариуполе, передает RT. Президент Украины заявил, что любые переговоры с Россией станут невозможными, если трибунал над украинскими пленными из Мариуполя состоится. Сенатор от Курганской области Сергей Муратов считает, что Зеленский боится трибунала над пленными военными ВСУ и наемниками, потому что они «расскажут всю правду».

По информации Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины ударом из РСЗО HIMARS уничтожили большую часть пленных азовцев (экстремистский и террористический нацбатальон «Азов» запрещен в РФ) в следственном изоляторе возле населенного пункта Еленовка. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины лично отдал приказ нанести удар по изолятору, чтобы не допустить судебного расследования преступлений НАТО и Киева.