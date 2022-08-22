22 августа 2022

В Тюмени спустя полгода открылся H&M

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продолжение работы магазина  H&M ТЦ Планета. Пермь, торговый центр, покупатели, бутик, распродажа, шопинг, h&m, магазин одежды, покупательский ажиотаж
Владельцы скрывали дату открытия Фото:

Магазин бренда H&M открылся в тюменском ТЦ «Вояж» 23 августа. Об этом URA.RU рассказали администраторы торгового центра.

«Да, все верно, магазин сегодня заработал в 10 утра. Очередей пока нет, видимо, не все еще знают», — сообщил администратор «Вояжа». Магазины бренда были закрыты с 3 марта.

Ранее URA.RU писали о том, что владельцы бренда засекретили дату открытия в Тюмени. Владельцы таким образом решили исключить давку и столпотворение.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Магазин бренда H&M открылся в тюменском ТЦ «Вояж» 23 августа. Об этом URA.RU рассказали администраторы торгового центра. «Да, все верно, магазин сегодня заработал в 10 утра. Очередей пока нет, видимо, не все еще знают», — сообщил администратор «Вояжа». Магазины бренда были закрыты с 3 марта. Ранее URA.RU писали о том, что владельцы бренда засекретили дату открытия в Тюмени. Владельцы таким образом решили исключить давку и столпотворение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...