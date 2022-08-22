В Тюмени спустя полгода открылся H&M

Владельцы скрывали дату открытия Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Магазин бренда H&M открылся в тюменском ТЦ «Вояж» 23 августа. Об этом URA.RU рассказали администраторы торгового центра.

«Да, все верно, магазин сегодня заработал в 10 утра. Очередей пока нет, видимо, не все еще знают», — сообщил администратор «Вояжа». Магазины бренда были закрыты с 3 марта.

Ранее URA.RU писали о том, что владельцы бренда засекретили дату открытия в Тюмени. Владельцы таким образом решили исключить давку и столпотворение.