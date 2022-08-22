Губернатор Текслер отправил ревизоров в челябинский поселок

Алексея Текслера возмутило состояние местной школы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился провести проверку деятельности администрации поселка Локомотивный (Карталинский район) силами Контрольно-счетной палаты региона. Эту информацию подтвердил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Алексей Фартыгин.

«Такое поручение отдано. Специалисты КСП будут направлены в Локомотивный», — пояснил Фартыгин.

В конце прошлой недели в ходе визита в Карталинский район Текслер устроил разнос руководству поселка. Поводом стало ужасающее состояние школы №2, которую глава региона уже осматривал несколько лет назад. По его оценке, после всех обещаний властей городского округа ее состояние только ухудшилось.

Визиты ревизоров КСП в администрации городов и районов области зачастую были фатальными для местных чиновников. После передачи их материалов силовикам возбуждались уголовные дела, которые регулярно заканчиваются обвинительными приговорами.