22 августа 2022

Губернатор Текслер отправил ревизоров в челябинский поселок

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Алексей Текслер на запуске нового физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург». Кыштым, текслер алексей
Алексея Текслера возмутило состояние местной школы (фото из архива) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился провести проверку деятельности администрации поселка Локомотивный (Карталинский район) силами Контрольно-счетной палаты региона. Эту информацию подтвердил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Алексей Фартыгин.

«Такое поручение отдано. Специалисты КСП будут направлены в Локомотивный», — пояснил Фартыгин.

В конце прошлой недели в ходе визита в Карталинский район Текслер устроил разнос руководству поселка. Поводом стало ужасающее состояние школы №2, которую глава региона уже осматривал несколько лет назад. По его оценке, после всех обещаний властей городского округа ее состояние только ухудшилось.

Визиты ревизоров КСП в администрации городов и районов области зачастую были фатальными для местных чиновников. После передачи их материалов силовикам возбуждались уголовные дела, которые регулярно заканчиваются обвинительными приговорами.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился провести проверку деятельности администрации поселка Локомотивный (Карталинский район) силами Контрольно-счетной палаты региона. Эту информацию подтвердил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Алексей Фартыгин. «Такое поручение отдано. Специалисты КСП будут направлены в Локомотивный», — пояснил Фартыгин. В конце прошлой недели в ходе визита в Карталинский район Текслер устроил разнос руководству поселка. Поводом стало ужасающее состояние школы №2, которую глава региона уже осматривал несколько лет назад. По его оценке, после всех обещаний властей городского округа ее состояние только ухудшилось. Визиты ревизоров КСП в администрации городов и районов области зачастую были фатальными для местных чиновников. После передачи их материалов силовикам возбуждались уголовные дела, которые регулярно заканчиваются обвинительными приговорами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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