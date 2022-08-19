Власти городского округа обещали отремонтировать кровлю школы летом 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитал руководство Локомотивного городского округа за ужасное состояние местной школы №2, в которую приезжал несколько лет назад. Он направит комиссию в образовательное учреждение, в котором текущие ремонты не могут изменить ситуацию.

«Я был здесь несколько лет назад, все не просто осталось так же, стало хуже! В понедельник здесь будет работать комиссия, решим этот вопрос на региональном уровне. У меня большие вопросы к местным властям, как вообще такое может быть, особенно в преддверии нового учебного года», — заявил Текслер во время своего внепланового визита в школу.

Губернатор напомнил, что в прошлый рабочий визит в Локомотивный он поручил решить проблему с кровлей, которая протекает десятки лет. Однако обстановка в школе осталась прежней, поручение не выполнено.

Ранее стало известно, что местная жительница Людмила Амелина рассказала в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте», как во время детского праздника обвалился потолок. По ее словам, в старшей школе с 2007 года каждую весну течет крыша, однако ее не ремонтируют. Власти округа в свою очередь утверждали, что от потолка из-за намокания отклеилась одна пластиковая плитка, которая «спланировала» на пол. Они обещали провести ремонт летом 2022 года с наступлением сухой погоды.

В этот же день до поездки в Локомотивный Текслер во время объезда южных муниципалитетов региона 19 августа устроил разнос главе Карталинского района Анатолию Вдовину за срыв сроков ремонта школы в поселке Новокаолиновый. Кроме того, он потребовал от регионального министерства образования системно подходить к ремонту всех школ области.

Текслер устроил разнос за неотремонтированную школу Пресс-служба правительства Челябинской области

В школе уже много лет течет кровля Пресс-служба правительства Челябинской области