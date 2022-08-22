Около полутора тысяч курганцев нуждаются в переселении из аварийного жилья (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По подсчетам депутата курганской городской думы Якова Сидорова, почти 20 семей в городе остаются жить в аварийном жилье. При этом мэрия Кургана возвращает субсидии, предназначенные на переселение, обратно в областной бюджет. Об этом URA.RU сообщил сам депутат.

«Самым странным возвратом субсидий является перевод за 14 января в областной бюджет. Всего по двум позициям (14,3 млн рублей и 5,6 млн рублей) около 20 млн рублей, предназначенных для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, не были реализованы. Если исходить из того, что на миллион можно купить условную комнату, то на эту сумму можно было обеспечить жильем около 20 семей», — объяснил Сидоров.

По открытым данным госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в Кургане с 2019—2025 годы насчитывается 50 аварийных домов, из них расселено 7 домов, что составляет 10% от общего числа. Из них в 38% домах проходит расселение, в 32% этот процесс еще не начат, в 16% произошли «непредвиденные обстоятельства», остальные 4% — снесены. При этом 8% домов были построены в период с 1921 г. по 1945 г. Количество курганцев, нуждающихся в переселении, достигает 1,45 тысячи человек.

В общей сложности администрация Кургана вернула 46 млн рублей, сообщает Сидоров. В неизрасходованные остатки субсидий вошли следующие категории: субсидии на обеспечение питанием школьников, на проектирование и строительство газораспределительных сетей, а также субвенции на содержание детей в семьях опекунов и на вознаграждение опекунам.

По данному вопросу URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что в Курганской области завершат переселение граждан из аварийных домов на два года раньше, чем планировалось. С начала 2019 года требуется расселить 3 123 человека, на сегодняшний день расселены только 1 484 человека.

В программе на расселение из аварийных домов в Кургане зарегистрированы 1,45 тысячи граждан Сайт «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Около 5,6 млн и 14,3 млн рублей мэрия Кургана вернула в областной бюджет. Средства предназначались на переселение курганцев из аварийного жилья Яков Сидоров, соцсеть «ВКонтакте»