Казахи разозлились на посла Украины, требующего убивать русских

23 августа 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Казахи не одобрили призывы посла Петра Врублевского убивать россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Члены Ассамблеи народа Казахстана публично осудили призыв украинского посла Петра Врублевского убивать как можно больше россиян. Соответствующее обращение было опубликовано на официальном сайте организации. «Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили», — говорится на сайте Ассамблеи. Члены организации призвали соотечественников не поддаваться на враждебные провокации. «Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей», — заключили они. Ранее Врублевский в интервью одному из казахстанских блогеров призвал украинцев убивать как можно больше россиян. «Мы пытаемся убить как можно больше россиян . Чем больше русских мы убьем сейчас, тем меньше придется нашим детям. Вот и все », — передает его слова pravda.ru.

Члены Ассамблеи народа Казахстана публично осудили призыв украинского посла Петра Врублевского убивать как можно больше россиян. Соответствующее обращение было опубликовано на официальном сайте организации. «Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили», — говорится на сайте Ассамблеи. Члены организации призвали соотечественников не поддаваться на враждебные провокации. «Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей», — заключили они. Ранее Врублевский в интервью одному из казахстанских блогеров призвал украинцев убивать как можно больше россиян. «Мы пытаемся убить как можно больше россиян. Чем больше русских мы убьем сейчас, тем меньше придется нашим детям. Вот и все », — передает его слова pravda.ru.