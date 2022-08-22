Травма не позволила мэру продолжить пробежку с губернатором (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин во время пробежки с губернатором Дмитрием Артюховым пересел на велосипед. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, мэр не смог продолжить бежать из-за травмы колена.

«Глава города бежал вместе со всеми, но старая травма колена дала о себе знать — почувствовал боль, поэтому под конец пути — пересел на велосипед. Комбинированные кардио нагрузки — это тоже эффективно», — сообщили агентству в ведомстве.

В telegram-канале «Пул89» назвали поступок Гаранина нечестным. «Не все на утренней пробежке были до конца честны. Кое-кто слился с толпой и незаметно пересел на велосипед, а перед финишем вновь побежал. Это читерство, не иначе», — написали в канале правительства ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала Дмитрий Артюхов посетил Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале и Губкинский в рамках «Честного маршрута». По традиции губернатор по утрам бегает с главами городов и другими работниками правительства и администраций.