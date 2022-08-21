Артюхов пообещал международные рейсы из Нового Уренгоя

Будущее — за международными полетами из Нового Уренгоя, заявил Артюхов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что из аэропорта, который строится в Новом Уренгое, будут летать международные рейсы. Об этом глава региона рассказал, отвечая на вопросы жителей Губкинского в рамках «Честного маршрута», сообщает telegram-канал «Пул 89».

«В Новом Уренгое аэропорт подготовлен для вылетов за границу. С точки зрения экономики будем решать. Будущее — за международными полетами из Нового Уренгоя. Пока не буду говорить о сроках. Будем смотреть. Чартерные полеты точно будут востребованы», — отметил Артюхов.

Губернатор уточнил, что на данный момент строители заканчивают работать с напольной плиткой. Также они подготавливают стены под покраску и уже приступили к монтажным работам потолка.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО помогают управляющей компании «Аэропорты регионов», строящей аэропорт Нового Уренгоя, сбалансировать экономику проекта. Дмитрий Артюхов продолжает рабочую поездку по региону. Губернатор в рамках «Честного маршрута» посетит Губкинский и поселок Пуровск.