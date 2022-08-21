21 августа 2022
20 августа 2022

Артюхов пообещал международные рейсы из Нового Уренгоя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Будущее — за международными полетами из Нового Уренгоя, заявил Артюхов Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что из аэропорта, который строится в Новом Уренгое, будут летать международные рейсы. Об этом глава региона рассказал, отвечая на вопросы жителей Губкинского в рамках «Честного маршрута», сообщает telegram-канал «Пул 89».

«В Новом Уренгое аэропорт подготовлен для вылетов за границу. С точки зрения экономики будем решать. Будущее — за международными полетами из Нового Уренгоя. Пока не буду говорить о сроках. Будем смотреть. Чартерные полеты точно будут востребованы», — отметил Артюхов.

Губернатор уточнил, что на данный момент строители заканчивают работать с напольной плиткой. Также они подготавливают стены под покраску и уже приступили к монтажным работам потолка.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО помогают управляющей компании «Аэропорты регионов», строящей аэропорт Нового Уренгоя, сбалансировать экономику проекта. Дмитрий Артюхов продолжает рабочую поездку по региону. Губернатор в рамках «Честного маршрута» посетит Губкинский и поселок Пуровск.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что из аэропорта, который строится в Новом Уренгое, будут летать международные рейсы. Об этом глава региона рассказал, отвечая на вопросы жителей Губкинского в рамках «Честного маршрута», сообщает telegram-канал «Пул 89». «В Новом Уренгое аэропорт подготовлен для вылетов за границу. С точки зрения экономики будем решать. Будущее — за международными полетами из Нового Уренгоя. Пока не буду говорить о сроках. Будем смотреть. Чартерные полеты точно будут востребованы», — отметил Артюхов. Губернатор уточнил, что на данный момент строители заканчивают работать с напольной плиткой. Также они подготавливают стены под покраску и уже приступили к монтажным работам потолка. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО помогают управляющей компании «Аэропорты регионов», строящей аэропорт Нового Уренгоя, сбалансировать экономику проекта. Дмитрий Артюхов продолжает рабочую поездку по региону. Губернатор в рамках «Честного маршрута» посетит Губкинский и поселок Пуровск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...