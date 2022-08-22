Реальные зарплаты тюменцев упали сильнее, чем в среднем по России

На свою зарплату тюменцы могут позволить себе меньше, чем год назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Реальная заработная плата, которую получали жители Тюменской области за пять месяцев текущего года, стала меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, и она снизилась сильнее, чем в среднем по России. Данные об этом представлены в отчете о социально-экономической ситуации в регионе.

«Информация о социально-экономической ситуации в Тюменской области. Уровень жизни населения: среднемесячная реальная заработная плата за январь—май 2022 года составила 96,8% к аналогичному периоду прошлого года», — говорится в отчете, опубликованном на сайте правительства региона.

Реальная зарплата — это то количество товаров и услуг, которое люди могут купить на полученные деньги. Падение ее размера в Тюменской области составило 3,2%, то есть покупательная способность жителей снизилась. Кроме того, ситуация обстоит хуже, чем в среднем по России. В целом по стране наблюдается снижение на 1%.

Что до номинальных зарплат (то есть конкретных сумм, которые граждане получают за свою работу), то они в отчетном периоде показали рост. Средний размер составляет 57 тысяч рублей, что на 7,4% больше, чем за пять месяцев 2021 года.