22 августа 2022

Рыбаку из Перми грозит тюрьма за вылов 15 рыб

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель
На пермяка, поймавшего 15 рыб, завели уголовное дело Фото:

В Перми 33-летний мужчина предстанет перед судом за браконьерство. Он, используя незаконное орудие лова, поймал 15 рыб, чем причинил ущерб водным ресурсам на 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба линейного отдела МВД России на транспорте.

«10 мая 2022 года в ходе рейдовых мероприятий сотрудники транспортной полиции установили и задержали на железнодорожном мосту через реку Мулянка 33-летнего жителя Перми. Мужчина, несмотря на полный запрет вылова рыбы, используя запрещенное орудие лова — подъемник, выловил 15 экземпляров рыбы различных пород (лещ, плотва, окунь, густера)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина пояснил, что рыбу ловил для своих нужд, при этом зная, что лов сетями запрещен. Рыба и орудие ловли были изъяты, возбуждено уголовное дело по статье «незаконная добыча водных биологических ресурсов». В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным актом направлены в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк за рыбалку незаконным способом получил миллионный штраф. С помощью круга-подъемника он выловил 12 тысяч рыб.

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В Перми 33-летний мужчина предстанет перед судом за браконьерство. Он, используя незаконное орудие лова, поймал 15 рыб, чем причинил ущерб водным ресурсам на 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба линейного отдела МВД России на транспорте. «10 мая 2022 года в ходе рейдовых мероприятий сотрудники транспортной полиции установили и задержали на железнодорожном мосту через реку Мулянка 33-летнего жителя Перми. Мужчина, несмотря на полный запрет вылова рыбы, используя запрещенное орудие лова — подъемник, выловил 15 экземпляров рыбы различных пород (лещ, плотва, окунь, густера)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина пояснил, что рыбу ловил для своих нужд, при этом зная, что лов сетями запрещен. Рыба и орудие ловли были изъяты, возбуждено уголовное дело по статье «незаконная добыча водных биологических ресурсов». В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным актом направлены в суд. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк за рыбалку незаконным способом получил миллионный штраф. С помощью круга-подъемника он выловил 12 тысяч рыб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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