Рыбаку из Перми грозит тюрьма за вылов 15 рыб

23 августа 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

На пермяка, поймавшего 15 рыб, завели уголовное дело Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Перми 33-летний мужчина предстанет перед судом за браконьерство. Он, используя незаконное орудие лова, поймал 15 рыб, чем причинил ущерб водным ресурсам на 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба линейного отдела МВД России на транспорте. «10 мая 2022 года в ходе рейдовых мероприятий сотрудники транспортной полиции установили и задержали на железнодорожном мосту через реку Мулянка 33-летнего жителя Перми. Мужчина, несмотря на полный запрет вылова рыбы, используя запрещенное орудие лова — подъемник, выловил 15 экземпляров рыбы различных пород (лещ, плотва, окунь, густера)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина пояснил, что рыбу ловил для своих нужд, при этом зная, что лов сетями запрещен. Рыба и орудие ловли были изъяты, возбуждено уголовное дело по статье «незаконная добыча водных биологических ресурсов». В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным актом направлены в суд. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк за рыбалку незаконным способом получил миллионный штраф. С помощью круга-подъемника он выловил 12 тысяч рыб.

В Перми 33-летний мужчина предстанет перед судом за браконьерство. Он, используя незаконное орудие лова, поймал 15 рыб, чем причинил ущерб водным ресурсам на 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба линейного отдела МВД России на транспорте. «10 мая 2022 года в ходе рейдовых мероприятий сотрудники транспортной полиции установили и задержали на железнодорожном мосту через реку Мулянка 33-летнего жителя Перми. Мужчина, несмотря на полный запрет вылова рыбы, используя запрещенное орудие лова — подъемник, выловил 15 экземпляров рыбы различных пород (лещ, плотва, окунь, густера)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина пояснил, что рыбу ловил для своих нужд, при этом зная, что лов сетями запрещен. Рыба и орудие ловли были изъяты, возбуждено уголовное дело по статье «незаконная добыча водных биологических ресурсов». В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным актом направлены в суд. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк за рыбалку незаконным способом получил миллионный штраф. С помощью круга-подъемника он выловил 12 тысяч рыб.