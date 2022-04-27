Браконьер кругом-подъемником выловил 12 тысяч рыб тюлек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми осудили браконьера, выловившего 12 тысяч рыб тюлек с помощью круга-подъемника. Виновного приговорили к 1,5 годам исправительных работ, а также постановили возместить ущерб в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщается в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры.

«Судом установлено, что в декабре 2021 года обвиняемый, находясь на реке Кама возле пассажирского причала речного вокзала Пермь, используя бензопилу пропилил лед, после чего при помощи круга-подъемника незаконно выловил более 12 тыс рыб вида „Тюлька“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

URA.RU также рассказывало о более суровом наказании для браконьера. В Свердловской области суд приговорил тюменца к 4 годам колонии строго режима за убийство шести косуль и одного краснокнижного животного. При аресте уралец оказывал сопротивление.