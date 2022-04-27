27 апреля 2022

Пермяк получил миллионный штраф за рыбалку незаконным способом

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыболовные состязания. Екатеринбург, зимняя рыбалка
Браконьер кругом-подъемником выловил 12 тысяч рыб тюлек Фото:

В Перми осудили браконьера, выловившего 12 тысяч рыб тюлек с помощью круга-подъемника. Виновного приговорили к 1,5 годам исправительных работ, а также постановили возместить ущерб в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщается в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры.

«Судом установлено, что в декабре 2021 года обвиняемый, находясь на реке Кама возле пассажирского причала речного вокзала Пермь, используя бензопилу пропилил лед, после чего при помощи круга-подъемника незаконно выловил более 12 тыс рыб вида „Тюлька“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

URA.RU также рассказывало о более суровом наказании для браконьера. В Свердловской области суд приговорил тюменца к 4 годам колонии строго режима за убийство шести косуль и одного краснокнижного животного. При аресте уралец оказывал сопротивление.

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В Перми осудили браконьера, выловившего 12 тысяч рыб тюлек с помощью круга-подъемника. Виновного приговорили к 1,5 годам исправительных работ, а также постановили возместить ущерб в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщается в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры. «Судом установлено, что в декабре 2021 года обвиняемый, находясь на реке Кама возле пассажирского причала речного вокзала Пермь, используя бензопилу пропилил лед, после чего при помощи круга-подъемника незаконно выловил более 12 тыс рыб вида „Тюлька“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). URA.RU также рассказывало о более суровом наказании для браконьера. В Свердловской области суд приговорил тюменца к 4 годам колонии строго режима за убийство шести косуль и одного краснокнижного животного. При аресте уралец оказывал сопротивление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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