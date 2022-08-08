Финляндия лишит россиян лазейки для поездок в Европу

08 августа 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Россияне начали пользоваться Финляндией для транзита в другие страны, отмечают финские власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финляндия собирается ограничить транзитный туризм из России в другие страны Европы по выданным раньше финскими дипмиссиями шенгенским визам. Об этом заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер. «Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией», — заверил Таннер. Об этом он сказал в интервью телекомпании Yle. По его словам, пересечение российско-финской границы стало популярно среди граждан России из-за отмены прямого авиасообщения с государствами Евросоюза. «Некоторые российские путешественники используют Финляндию только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам», — утверждает Юсси Таннер.

Финляндия собирается ограничить транзитный туризм из России в другие страны Европы по выданным раньше финскими дипмиссиями шенгенским визам. Об этом заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер. «Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией», — заверил Таннер. Об этом он сказал в интервью телекомпании Yle. По его словам, пересечение российско-финской границы стало популярно среди граждан России из-за отмены прямого авиасообщения с государствами Евросоюза. «Некоторые российские путешественники используют Финляндию только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам», — утверждает Юсси Таннер.