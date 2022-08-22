Заповедник программу для слепых сделал постоянной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники заповедника «Аркаим» (Челябинская область) изготовили копии исторических артефактов, чтобы их могли тактильно изучить люди с плохим зрением. Как URA.RU сообщили в пресс-службе заповедника, с выполнением копий помогли сотрудники музеев Миасса и Екатеринбурга.

«Теперь приобщиться к истории древней цивилизации смогут также посетители, испытывающие проблемы со здоровьем. Для тактильного изучения объектов сотрудники заповедника сделали копии керамики двух видов, подготовили циновки, шкуры, кожаные шнурки», — рассказала URA.RU пресс-секретарь заповедника Виктория Олиферчук.

Собеседница добавила, что директор Миасского краеведческого музея Дмитрий Кисленко и сотрудница Екатеринбургского краеведческого музея Евгения Гончарова помогли с изготовлением каменных орудий труда и отщепы.

Новая программа посвящена каменному веку. Проект представили в ходе экскурсии для 44 инвалидов по зрению из Челябинска. Начальник отдела «Аркаима» Антон Бубнов пояснил, что заповедник целенаправленно увеличивает доступность своих экспозиций для незрячих людей. Но если раньше подобные экскурсии проводились от случая к случаю, теперь их будут проводить на постоянной основе.

Доступность научного знания стала одной из главных целей объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. К 2031 году в России будет работать 60 тысяч ученых: за предстоящие годы их количество должно удвоиться. Для популяризации научной картины мира, приобщения к исследованиям информация о них, считает глава государства, должна быть как можно более массовой.

Через тактильные ощущения слепым на Аркаиме покажут изделия каменного века Фото: пресс-служба заповедника «Аркаим»

Копии артефактов точно повторяют оригинал Фото: пресс-служба заповедника «Аркаим»