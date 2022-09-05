Источник: олигарх отрекся от соратницы из-за ее встречи с мэром Екатеринбурга

05 сентября 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

Виктора Маслакова якобы возмутило, что его протеже о чем-то договаривалась с мэром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Ира Овчинникова лишилась поддержки от вице-спикера заксобрания, богатейшего свердловского депутата Виктора Маслакова (член совета директоров «РСГ-Академическое», «Ренова»). По словам источника URA.RU в муниципальной власти, одной из причин якобы стала не согласованная с Маслаковым встреча Овчинниковой с мэром Алексеем Орловым. Овчинникова — один из опытнейших екатеринбургских политиков. Она работает в гордуме с 2001 года (с двухлетним перерывом). В действующем созыве Овчинникова возглавляет не только фракцию ЕР, но и комиссию по местному самоуправлению (должность досталась ей в результате конфликта между спикером думы Игорем Володиным и предыдущим главой комиссии Алексеем Вихаревым). Считается, что на выборах 2018 года кампанию Овчинниковой в округе №1 (в который входит часть Академического района) поддерживал именно Маслаков. «Недавно между ними произошел разлад, и Маслаков от Овчинниковой дистанцируется. И, видимо, не будет помогать ей на выборах 2023 года. Триггером стала ситуация с визитом Овчинниковой к Орлову (по-моему, она приходила к нему со своей дочерью — о чем-то просить), ставшим для Маслакова полной неожиданностью», — поделился источник. Сама Ира Овчинникова на момент публикации была недоступна для комментариев. Маслаков не ответил на сообщение корреспондента в мессенджере. Источник URA.RU, хорошо знакомый с Овчинниковой, поставил версию о конфликте под сомнение. «Виктор не такой капризный, чтобы из-за одного случая с кем-то ссориться», — прокомментировал информацию третий собеседник агентства, из окружения Маслакова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Ира Овчинникова лишилась поддержки от вице-спикера заксобрания, богатейшего свердловского депутата Виктора Маслакова (член совета директоров «РСГ-Академическое», «Ренова»). По словам источника URA.RU в муниципальной власти, одной из причин якобы стала не согласованная с Маслаковым встреча Овчинниковой с мэром Алексеем Орловым. Овчинникова — один из опытнейших екатеринбургских политиков. Она работает в гордуме с 2001 года (с двухлетним перерывом). В действующем созыве Овчинникова возглавляет не только фракцию ЕР, но и комиссию по местному самоуправлению (должность досталась ей в результате конфликта между спикером думы Игорем Володиным и предыдущим главой комиссии Алексеем Вихаревым). Считается, что на выборах 2018 года кампанию Овчинниковой в округе №1 (в который входит часть Академического района) поддерживал именно Маслаков. «Недавно между ними произошел разлад, и Маслаков от Овчинниковой дистанцируется. И, видимо, не будет помогать ей на выборах 2023 года. Триггером стала ситуация с визитом Овчинниковой к Орлову (по-моему, она приходила к нему со своей дочерью — о чем-то просить), ставшим для Маслакова полной неожиданностью», — поделился источник. Сама Ира Овчинникова на момент публикации была недоступна для комментариев. Маслаков не ответил на сообщение корреспондента в мессенджере. Источник URA.RU, хорошо знакомый с Овчинниковой, поставил версию о конфликте под сомнение. «Виктор не такой капризный, чтобы из-за одного случая с кем-то ссориться», — прокомментировал информацию третий собеседник агентства, из окружения Маслакова.