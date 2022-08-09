«Столото» разыскивает курганца, выигравшего в лотерею 5 млн

Счастливый билет житель Кургана купил на сайте лотерей за 600 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана выиграл в государственной лотерее суперприз — 5 миллионов рублей. Билет был куплен в мобильной версии сайта гослотереи, а имя победителя пока не известно, сообщили URA.RU в пресс-службе бренда лотерей.

«10 августа 2022 года в государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз — 5 миллионов рублей. Счастливым оказался билет 252691-го тиража, купленный жителем Кургана в мобильной версии сайта „Столото“ за 600 рублей. Благодаря дополнительно отмеченным числам общая сумма выигрыша составила 5 300 000 рублей. Имя победителя пока неизвестно», — говорится в сообщении компании.

Ранее URA.RU писало, что за 2021 год общая сумма выигрышей курганцев-участников лотерей составила почти 129 миллионов рублей. В регионе было приобретено 626 283 счастливых лотерейных билета. За прошлый год шесть жителей Курганской области стали лотерейными миллионерами, еще три человека выиграли призы от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей.