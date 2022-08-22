Прокуратура не смогла оставить фотографа Лошагина в колонии

Дмитрий Лошагин отказался присутствовать на заседании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Фотограф-убийца Лошагин пытается выйти на свободу

Екатеринбургскому фотографу Дмитрию Лошагину, осужденному за убийство модели Юлии Прокопьевой, разрешили выйти из колонии раньше срока, прокуратура не смогла обжаловать это решение. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда.

«Решенин Чкаловского районного суда оставить без изменения, апелляцию — без удовлетворения», — говорится в решении суда. Ранее суд согласился выпустить Лошагина по УДО, однако прокуратура подала апелляцию на это решение.

Дмитрий Лошагин был отправлен в колонию на 10 лет за жестокое убийство убийство жены, работавшей моделью. После осуждения Лошагин постоянно просил суд о снисхождении, говорил о своем примерном поведении и просил выпустить по УДО.