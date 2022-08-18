Фотографу-убийце Лошагину помешают выйти из колонии

19 августа 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

Апелляция будет рассмотрена 23 августа в 14.00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Фотограф-убийца Лошагин пытается выйти на свободу Прокуратура 23 августа оспорит решение освободить условно-досрочно екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство модели Юлии Прокопьевой. Об этом свидетельствует запись в картотеке суда. «Лошагин Дмитрий Александрович. Материал об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Дата рассмотрения 23 августа», — говорится в карточке дела. Прокуратура попытается добиться отмены освобождения Лошагина по УДО. Фотографа-убийцу решили освободить в Чкаловском суде 15 июня. Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин был приговорен к десяти годам тюрьмы за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. Он отбывал срок в ИК № 54 в Новой Ляле, где его хотели изнасиловать заключенные. После этого инцидента Лошагина перевели в екатеринбургскую колонию № 10, где он работал на деревообрабатывающем производстве. После перевода фотограф неоднократно подавал заявление с просьбой отправить его в колонию-поселение № 66 в Старых Решетах, а затем добился условно-досрочного освобождения. Однако Свердловская прокуратура выступила против этого.

Прокуратура 23 августа оспорит решение освободить условно-досрочно екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство модели Юлии Прокопьевой. Об этом свидетельствует запись в картотеке суда. «Лошагин Дмитрий Александрович. Материал об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Дата рассмотрения 23 августа», — говорится в карточке дела. Прокуратура попытается добиться отмены освобождения Лошагина по УДО. Фотографа-убийцу решили освободить в Чкаловском суде 15 июня. Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин был приговорен к десяти годам тюрьмы за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. Он отбывал срок в ИК № 54 в Новой Ляле, где его хотели изнасиловать заключенные. После этого инцидента Лошагина перевели в екатеринбургскую колонию № 10, где он работал на деревообрабатывающем производстве. После перевода фотограф неоднократно подавал заявление с просьбой отправить его в колонию-поселение № 66 в Старых Решетах, а затем добился условно-досрочного освобождения. Однако Свердловская прокуратура выступила против этого.